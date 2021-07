Aïd El Adha 2021 : Des moutons à partir de 32.000 DA

La fête de l’Aïd al-Adha 2021 approche à grand pas et les moutons augmentent malgré la dégradation du pouvoir d’achat des Algériens.

Pour faire face à cette hausse, l’Algérienne des viandes rouges (ALVIAR) a procédé, dès hier, à la vente de bêtes de sacrifice à des prix abordables.

Selon le directeur des études et du développement de l’entreprise et chargé de communication, Ziani Ali, les prix varieront entre 32 000 et 60 000 dinars algériens. La vente a député hier au dépôt d’ALVIAR.

6 points de vente au niveau national

Le même responsable a fait savoir que son département avait prévu six points de vente au niveau national. « Le point de vente de Birtouta et de Baba Ali. 2000 têtes seront réceptionnées au point de vente de l’entreprise sis à Baba Ali » a précisé Ziani Ali.

«Les moutons mis en vente sont sains comme le prouve le certificat vétérinaire délivré par les services vétérinaires de la wilaya qui accompagnent le déplacement du cheptel (…) Le certificat est un document officiel à défaut duquel il est interdit de déplacer les moutons d’une wilaya à une autre », a-t-il expliqué.