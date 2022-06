Aïd al-Adha : Partagez cette fête avec les plus démunis sur Kebchi.fr

L’Aid al kebir approche et des millions de musulmans se retrouvent sans sacrifice de mouton en ce jour si précieux pour les musulmans. C’est pourquoi Kebchi a pris l’initiative depuis quelques années d’offrir un sacrifice de moutons aux populations les plus pauvres d’Afrique en cette fête de l’Aid al adha.

L’an dernier, nous avons pu sacrifier plus de 5000 moutons grâce à votre générosité et avons nourri des milliers de familles. Cette année, nous réitérons l’expérience avec vous afin de continuer de faire perpétuer la tradition de notre noble prophète ﷺ et de combattre la famine.

Faire don d’un sacrifice de mouton permettra à davantage de familles dans le besoin de profiter d’un bon repas. En effet, dans les communautés frappées par la pauvreté, la viande est un luxe qu’ils ne peuvent se permettre. Ainsi, en offrant votre mouton, vous multiplierez non seulement votre récompense, mais doublerez également votre impact durant le jour le plus aimé d’Allah. Vous pouvez sacrifier un mouton à distance sur kebchi.fr puis l’offrir aux plus démunis afin d’espérer la récompense de l’adoration du sacrifice et de l’aumône.

Un sacrifice en toute transparence avec Kebchi

À l’approche de Dhou Al-Hijja, mois du calendrier hégirien marqué par le pèlerinage, c’est le meilleur moment d’agir en faveur de milliers de personnes et de familles pauvres et vulnérables. Offrir un mouton aux plus démunis leur permettra de pratiquer et faire perdurer la sunna du prophète ﷺ et aussi de leur apporter joie et convivialité en ce jour de fête.

Lorsque vous sacrifiez un mouton sur kebchi.fr, votre sacrifice est supervisé par nos collaborateurs directement sur place. Nous veillons à ce que les sacrifices soient effectués selon les rites islamiques. Votre sacrifice aura lieu dans un de nos pays partenaires (Maroc, Yémen, Congo, Tanzanie, Madagascar, Malawi ou Niger).

Ainsi, c’est par leur biais que les photos et vidéos sont également prises puis vous sont envoyées afin que vous puissiez partager leur joie et vous garantir un traçage en toute transparence.

L’importance du sacrifice

À travers notre sacrifice, nous réaffirmons ce que nous oublions parfois dans l’agitation de nos vies quotidiennes. Nous nous soumettons complètement à Dieu et nous sommes prêts à sacrifier tout ce qui nous appartient pour être près de lui et gagner sa bénédiction.

L’adoration du sacrifice d’une bête remonte à l’histoire des deux fils d’Adam : Habil et Qabil et du sacrifice du prophète Ibrahim lorsqu’il fut prêt à sacrifier son propre fils par amour et soumission à son Seigneur. Ainsi cette adoration est devenue une tradition prophétique et même une obligation le jour de l’Aïd Al Kebir pour ceux qui peuvent le faire.

Kebchi, une association aux services de musulmans

Kebchi est une association humanitaire à but non lucratif œuvrant pour les plus démunis. Depuis 5 ans, notre association intervient dans les villages les plus reculés d’Afrique dans lesquels la sécheresse, la famine et les maladies liées à l’eau mettent en danger la vie de millions de personnes.

C’est pour cela que nous faisons appel à votre générosité pour cette grande et noble cause.