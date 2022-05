Aïd al-Adha : nouvelle instruction de Rezig sur la vente de bétail

Avec l’approche de l’Aïd al-Adha, le Ministre du Commerce et de la Protection des exportations, Kamel Rezig, a instruit les cadres de son secteur d’organiser des marchés de la rahma spécialement dédiés à la vente de bétail, a indiqué ce vendredi, 20 mai, un communiqué du même Ministère.

Selon un communiqué du Ministère du Commerce, « le Ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a instruit les cadres de son secteur concernant l’ouverture et l’organisation de marchés de la rahma à travers le territoire national dédiés à la vente de bétail en coordination avec les services concernés, et ce, en prévision de la célébration de l’Aïd al-Adha ».

« Le Ministre du Commerce, Kamel Rezig, a instruit cette nouvelle mesure au cours de la réunion de coordination qu’il a présidée ce jeudi, 19 mai, en visioconférence, en présence des cadres centraux du Ministère et des directeurs de commerce régionaux de wilayas », a précisé le même communiqué.

Des marchés similaires pour la vente de fournitures scolaires

La même source a indiqué que « le Ministre Kamel Rezig a également donné une autre instruction concernant l’ouverture de marchés similaires pour la vente de fournitures scolaires à des prix concurrentiels, et ce, sous la supervision des walis ».

Lors de cette réunion de coordination, « le Ministre du Commerce a ordonné aux directeurs de commerce de renforcer le contrôle des locaux commerciaux et d’intensifier les visites sur le terrain en mobilisant tous les moyens pour mettre fin aux pratiques commerciales douteuses préjudiciables à la santé du citoyen », a conclu le communiqué du Ministère.

Par ailleurs, il convient de rappeler que le 4 mai dernier, lors d’une réunion de coordination, en présence des responsables centraux du Ministère et les directeurs du commerce national et régional, le Ministre Kamel Rezig avait donné l’instruction de continuer à contrôler le marché et de l’approvisionner en produits de large consommation, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, selon ce qu’avait indiqué un communiqué du Ministère.