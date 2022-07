Aid Al-Adha : le ministère des transports annonce un programme spécial

Quelques jours seulement nous séparent de la célébration de l’Aïd Al-Adha, une fête qui est caractérisée par le rituel du sacrifice. Mais cette fête religieuse est aussi l’occasion pour les familles algériennes de se rendre visite.

Le ministère des Transports a annoncé un programme exceptionnel pour mieux assurer la circulation des voyageurs sur les routes, et ce avant, pendant et après la période de l’Aïd Al-Adha. Le Ministère a indiqué que plusieurs dispositions et mesures ont été prises en prévision de cette fête religieuse.

Il a également mentionné au sein du secteur des transports, que l’accueil des passagers sera facilité au niveau des gares terrestres, en tenant compte de la sécurité et de l’hygiène au niveau de ces établissements. Tout en renforçant les transports pour répondre à la demande croissante durant cette période. Ceci en fonction des destinations des lignes pour chaque état et pour assurer la maintenance.

Des opérations de surveillance durant l’Aïd Al-Adha

Parallèlement, des opérations exceptionnelles de surveillance sont programmées au cours de ces journées, pour suivre l’étendue de la mise en œuvre de ce plan tout en s’assurant de la qualité des performances de service.

Des cellules de contrôle et d’inspection ont également été mises en place au niveau des directions des transports des États, pour s’assurer de la mise en œuvre des mesures et mesures précitées. En coordination avec les autorités locales et la société d’exploitation des stations terrestres d’Alger Sogral pendant la période concernée.