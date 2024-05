Aïd Al-Adha et saison estivale : Zitouni réunit ses troupes pour une préparation optimale

ALGER, le 21 mai 2024 – Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, M. Tayeb Zitouni, a présidé, hier, une réunion de la commission tripartite regroupant les ministères du Commerce et de la Promotion des exportations, de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, et de l’Agriculture et du Développement rural.

Cette réunion a été consacrée au suivi de l’approvisionnement du marché national en produits de base à large consommation et à la préparation de la saison estivale et de la fête de l’Aïd al-Adha.

Selon le communiqué du ministère du Commerce, M. Zitouni a souligné – lors de la réunion – l’importance d’une bonne coordination pour assurer la pérennité de la disponibilité des produits de base sur les marchés à des prix raisonnables, et répondre aux besoins des citoyens durant la saison estivale qui connait une hausse de la demande sur plusieurs produits et services, notamment dans les 14 wilayas côtières.

Il a également mis l’accent sur le renforcement du contrôle des marchés pour garantir la sécurité des produits et éviter toute tentative de monopole et de spéculation sur les marchandises.

Zitouni met les bouchées doubles pour un Aïd Al-Adha réussi et un été sans soucis

Le ministre a également appelé, selon la même source, toutes les administrations et institutions économiques relevant des ministères de l’Agriculture et de l’Industrie, à exploiter les espaces mis à disposition par la Société Magros pour les marchés régionaux de fruits et légumes, afin de commercialiser leurs produits et renforcer leur disponibilité dans les différentes wilayas.

S’agissant des préparatifs de l’Aïd al-Adha, le ministre a instruit cette commission tripartite de prendre les dispositions nécessaires, à travers une coordination étroite et rigoureuse, pour garantir la disponibilité de tous les produits de large consommation, fruits et légumes sur les marchés avant, pendant et après les vacances de l’Aïd al-Adha, ajoute la même source.