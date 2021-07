Aïd al Adha et Covid-19 : 3 nouvelles instructions de Benabderrahmane

Guéri du coronavirus, le premier ministre a repris ce lundi ses fonctions au palais du Gouvernement. À son retour de sa contamination, Aïmene Benabderrahmane a donné plusieurs instructions afin de contrer la troisième vague de covid-19 en Algérie.

Coïncidant avec la fête de l’Aïd al Adha, les nouvelles instructions du premier ministre viennent durcir légèrement les mesures de confinement ainsi que de lutte contre le coronavirus.

Renforcer les mesures de prévention

Pour le moment, Aïmene Benabderrahmane n’a pas décidé des mesures strictes, mais il a préféré jouer la carte du renforcement des mesures de prévention dans certains établissements dans lesquels le risque de contaminations à la covid-19 est élevé.

En effet, il s’agit des salles omnisports et les salles de sport, des maisons de jeunes, des centres culturels et des marchés de ventes des véhicules d’occasion. Cette dernière concerne toutes les wilayas du pays.

Confinement légèrement durci

À la veille de la fête de l’Aïd el Adha, le premier ministre a également décidé de durcir les mesures de confinement partiel avec un réaménagement des horaires de couvre-feu dans 24 wilayas.

À partir de demain premier jour de l’Aid, les horaires de couvre-feu sont fixés de 23H00 jusqu’au lendemain à 4h00. Une mesure pour une durée de 10 jours seulement. Les wilayas concernées sont Adrar, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Bejaia, Béchar, Blida, Bouira, Tebessa et Tizi-Ouzou.

Il s’agit également de la capitale Alger, Jijel, Sétif, Sidi Bel Abbes, Constantine, Mostaganem, M’Sila, Ouargla, Oran, Boumerdes, Tindouf, Tissemsilt, Tipaza et Ain Temouchent.

Ce que les citoyens doivent faire les jours de l’Aid

D’un autre côté, Aïmene Benabderrahmane a appelé les Algériens à éviter les visites domestiques qui demeurent de sérieux facteurs de contamination au coronavirus.

Les citoyens sont également appelés à réduire au maximum leur mobilité et s’abstenir de tout déplacement non indispensable ; à éviter les regroupements au moment du sacrifice du mouton et veiller au respect des mesures de prévention et aux conditions d’hygiène de l’environnement ; à respecter les gestes barrière dont le port de la bavette.