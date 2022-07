Aïd Al-Adha et commerces : le département de Rezig fait le point

À Chaque Aïd ou autre célébration, les Algériens font face au même souci, celui de la fermeture des commerces, surtout les commerces alimentaires et les boulangeries, ce qui pénalise le citoyen. C’est pour cette raison que chaque année, les institutions publiques du secteur du commerce tentent de contenir cette situation en mettant en place un calendrier pour une veille durant ces deux jours de l’Aïd.

Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations a mis en place un système de permanence avec environ 50 000 commerçants sur l’ensemble du territoire national, afin d’assurer la continuité des services commerciaux lors de l’Aïd Al-Adha, selon un communiqué de ce ministère.

Près de 50 000 commerces concernés par la permanence durant l’Aïd

Le ministère du Commerce a également précisé que la décision avait été prise dans le but d’assurer un approvisionnement régulier des citoyens en services et matériaux de grande consommation. Avec 49 693 commerçants dont 6 129 actifs dans le secteur de la boulangerie et 27 707 dans le secteur de l’alimentation générale, des légumes et des fruits. Et 15 381 dans diverses activités et 472 unités de production (137 laiteries, 294 moulins et 41 unités de production d’eau minérale). Mais aussi, 2 296 agents de contrôle ont été mis en place pour surveiller la mise en œuvre du programme de permanence, ajoute le communiqué du ministère du Commerce.

Dans son communiqué, le ministère a également appelé tous les opérateurs économiques exploités à « contribuer fortement à la réussite du programme de permanence ». A cet égard, le ministère a aussi souligné la nécessité de « rouvrir leurs commerces, après la fête de l’Aïd, conformément aux dispositions réglementant les jours fériés pendant les fêtes nationales et religieuses ».

Il est à noter que le programme de veille intervient en application des dispositions de l’article 8 de la loi 13-06 du 14 août 2004, modifiant et complétant la loi 04-08 du 14 août 2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales.