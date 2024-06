Aid al-Adha : Algérie Télécom annonce ses dispositions pour la continuité des services

L’entreprise de télécommunications Algérie Télécom a annoncé qu’elle assurerait une permanence complète dans ses agences commerciales durant les deuxième et troisième jours de l’Aïd al-Adha, soit les lundi et mardi 17 et 18 juin, afin de garantir la continuité de ses services.

Selon un communiqué émis par Algérie Télécom, les permanences dans les régions nord du pays seront assurées de 10h00 à 15h00. Les agences commerciales concernées dans la capitale, Alger, incluent celles de Bach Djerrah, Bordj El Bahri, Dar El Beïda, Ben M’hidi, Bir Mourad Raïs, Aïn Naâdja, Zeralda, Ben Aknoun et Ouled Fayet.

Pour les autres wilayas, la permanence sera garantie dans les principales agences commerciales situées dans le chef-lieu de chaque ville, précise le même communiqué.

Algérie Telecom : organisation des services dans les régions sud

Pour les régions sud du pays, Algérie Télécom a prévu d’assurer la permanence de ses services de 08h00 à 12h00 dans les principales agences commerciales situées au chef-lieu de chaque wilaya. Cette mesure vise à garantir que les clients dans ces zones puissent également bénéficier d’une assistance continue durant les festivités de l’Aïd Al-Adha.

L’initiative d’Algérie Télécom témoigne de son engagement à maintenir un service de qualité et une disponibilité continue pour ses clients, même durant les périodes de fêtes religieuses. Cela s’inscrit dans une démarche plus large de l’entreprise visant à renforcer sa relation avec ses abonnés en assurant une présence et une assistance constante.

Ainsi, les clients sont invités à se rapprocher de leurs agences locales pour toute information supplémentaire ou assistance technique durant ces jours fériés. Algérie Télécom réitère son engagement à fournir des services fiables et à être à l’écoute de ses clients en toute circonstance.