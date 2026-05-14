Aïd al-Adha 2026 / Algérie : les calculs astronomiques fixent la date

À l’approche de la fête du sacrifice, une effervescence particulière gagne les foyers algériens et les administrations. Alors que l’État multiplie les mesures pour encadrer les marchés et assurer la disponibilité des ressources, les données scientifiques commencent à préciser les contours du calendrier religieux.

En effet, le dimanche 17 mai 2026 marquera la nuit de l’observation du croissant de lune de Dhou al-Hijja 1447. Selon un communiqué du Centre International d’Astronomie, les conditions atmosphériques et orbitales permettront une visibilité quasi-certaine du nouveau croissant ce soir-là.

Le phénomène sera facilement accessible à l’œil nu depuis l’Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l’Asie centrale et la majeure partie des Amériques, tandis qu’un télescope restera nécessaire pour les observateurs situés en Asie de l’Est et dans le sud de l’Afrique.

Aïd al-Adha 2026 : Les dates clés à retenir

Si la vision du croissant est confirmée le dimanche soir, le calendrier se déclinera comme suit : le lundi 18 mai marquera le premier jour du mois de Dhou al-Hijja. Par conséquent, le jour d’Arafat, moment fort du pèlerinage, tombera le mardi 26 mai, plaçant ainsi le premier jour de l’Aïd al-Adha le mercredi 27 mai.

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L’examen des données astronomiques locales pour la soirée du 17 mai confirme cette tendance. À La Mecque et à Abu Dhabi, la lune restera visible durant 58 minutes après le coucher du soleil, avec un âge dépassant les 18 heures, rendant son observation à l’œil nu particulièrement aisée.

Date de l’Aïd al-adha 2026 en Algérie : Analyse des conditions d’observation par région

Des conditions similaires sont attendues à Amman et au Caire. À l’inverse, à Jakarta, le croissant ne persistera que 26 minutes à l’horizon avec un âge de 15 heures et 36 minutes, ce qui limitera son observation aux seuls instruments optiques.

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Bien que les records historiques de visibilité à l’œil nu soient de 29 minutes de présence et d’un âge lunaire de 15h 33m, les experts rappellent que la visibilité réelle dépend aussi de la distance angulaire par rapport au soleil et de l’altitude de l’astre.

Pour l’Algérie et ses voisins du Maghreb, tous les indicateurs convergent vers une célébration unifiée le 27 mai, sous réserve de la confirmation officielle des autorités religieuses locales.