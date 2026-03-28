Aïd al-Adha 2026 : l’Algérie lance l’importation d’un million de moutons depuis ces 4 pays

L’Algérie a franchi une première étape importante dans la préparation de l’Aïd al-Adha. Jeudi 26 mars 2026, une première cargaison de moutons importés a accosté au port d’Alger. Cette opération s’inscrit dans le cadre d’un plan ambitieux décidé par le Président de la République, visant à importer un million de têtes ovines afin de répondre à la forte demande durant cette fête religieuse.

Cette initiative intervient dans un contexte marqué par une hausse des prix du bétail ces dernières années, suscitant des inquiétudes chez les citoyens. Les autorités entendent ainsi garantir une meilleure accessibilité aux moutons de sacrifice pour les familles algériennes.

Un programme national pour stabiliser les prix

Selon le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, cette opération fait partie d’un programme national de grande envergure. L’objectif principal est double : assurer une disponibilité suffisante des moutons sur les marchés et limiter la flambée des prix.

Les importations proviennent de plusieurs pays, notamment l’Espagne, la Roumanie, le Brésil et l’Uruguay. Cette diversification des sources d’approvisionnement vise à sécuriser les quantités nécessaires et à éviter toute rupture sur le marché.

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Le ministère a également précisé que les arrivages devraient s’intensifier dès la semaine prochaine. L’opération se poursuivra jusqu’au 20 mai 2026, date prévue pour atteindre le volume total d’un million de têtes.

Un dispositif logistique et sanitaire renforcé

Pour garantir le bon déroulement de cette opération, d’importants moyens logistiques ont été mobilisés au niveau des ports. Les autorités assurent que toutes les conditions sont réunies pour accueillir les cargaisons dans les meilleures conditions.

Des équipes vétérinaires spécialisées sont déployées afin d’effectuer des contrôles sanitaires rigoureux. Ces inspections viennent compléter celles déjà réalisées dans les pays d’origine, afin de s’assurer de la conformité et de la bonne santé des animaux importés.

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Une fois les vérifications terminées, les moutons sont transportés à bord de camions adaptés vers des centres de quarantaine spécialement aménagés. Ces structures disposent de toutes les ressources nécessaires, notamment en alimentation, en eau et en suivi vétérinaire continu.

Une gestion numérique pour plus de transparence

Dans une démarche de modernisation et de transparence, une plateforme numérique a été mise en place pour suivre l’ensemble de l’opération en temps réel. Cet outil permet de tracer le parcours des cargaisons, d’identifier les navires, leurs capacités ainsi que les ports d’arrivée.

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La plateforme offre également une visibilité sur les étapes de distribution et de commercialisation des moutons sur le marché local. Cette initiative vise à améliorer l’organisation globale et à renforcer la confiance des citoyens.

À travers ce dispositif inédit, les autorités espèrent assurer un Aïd al-Adha dans de meilleures conditions, en réduisant la pression sur les prix et en garantissant une offre suffisante sur l’ensemble du territoire national.