Aïd al-Adha 2025 : Voici le programme de distribution d’eau à Alger

À l’approche de l’Aïd al-Adha, les autorités de la wilaya d’Alger mettent les bouchées doubles pour garantir aux citoyens des conditions optimales de célébration. La disponibilité de l’eau potable et la valorisation des déchets organiques, notamment les peaux et la laine des moutons, sont au cœur du dispositif.

Le directeur des ressources en eau de la wilaya d’Alger, Kamel Boukercha, a assuré que toutes les mesures ont été prises, en coordination avec la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL), pour garantir la continuité de l’approvisionnement en eau potable durant l’Aïd.

Ainsi, la capacité de production a été exceptionnellement augmentée pour atteindre 1,1 million de mètres cubes par jour, couvrant l’ensemble du territoire de la capitale. Cette production renforcée permettra une distribution continue 24h/24, dès la veille de l’Aïd et durant les trois jours de fête.

Pour assurer ce service sans interruption, les équipes techniques des services hydrauliques et de SEAAL seront mobilisées en mode de permanence, prêtes à intervenir en cas d’incident ou de besoin particulier.

Une initiative écologique pour valoriser les peaux et la laine

Parallèlement aux efforts en matière de services publics, le ministère de l’Industrie, en collaboration avec plusieurs institutions et associations, a lancé la campagne nationale de collecte des peaux et de la laine des moutons de l’Aïd 2025, sous le slogan :

« نضحي، نَسلخ، نُملّح… ونُساهم، بهيدورة تصلح »

(« Nous sacrifions, nous dépeçons, nous salons… et nous contribuons à une peau utile. »)

L’objectif est de réduire les déchets organiques, préserver l’environnement et surtout valoriser les ressources locales en soutenant les filières du cuir, du textile et de la maroquinerie. Cette opération s’inscrit aussi dans une dynamique de création d’emplois, de réduction des importations et de promotion du recyclage.

Les citoyens sont invités à participer activement en récupérant les peaux, en les salant correctement et en les déposant dans les points de collecte répartis dans les communes.

Deux applications ont été mises à disposition pour simplifier la démarche :

« مريغل هيدورة » : localiser les points de collecte via une carte interactive.

« مستفيد » : faire don de la peau sans avoir à se déplacer.

Un Aïd sous le signe de la solidarité et du développement durable

Entre efforts logistiques pour assurer l’approvisionnement en eau et initiatives de valorisation des déchets, la capitale algérienne se prépare à un Aïd al-Adha placé sous le signe de la responsabilité collective.

Cette double mobilisation — technique et citoyenne — reflète une volonté commune de faire de cette fête religieuse un moment de partage, mais aussi d’engagement écologique et économique.