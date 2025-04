Aïd al-Adha 2025 : Ouverture des inscriptions pour l’acquisition de moutons au profit des employés

Il est prévu que le gouvernement adopte un prix uniforme pour la vente des têtes de bétail que le président de la République a ordonné d’importer en prévision de l’Aïd El-Adha. Les opérations de commercialisation devraient débuter dès la dernière décade du mois d’avril en cours.

Selon Ennahar Online, des sources proches du dossier indiquent que les autorités ont donné des instructions pour organiser la vente des moutons, avec une tarification identique sur l’ensemble du territoire.

L’objectif est d’organiser les opérations de commercialisation des ovins importés sur instruction du président, tout en identifiant les espaces dédiés à cette vente. Une opération qui doit être bien structurée pour éviter les désordres enregistrés l’année dernière.

Parmi les entreprises publiques chargées de la vente figurent la Société algérienne des viandes rouges ALVIAR et le groupe AGROLOG à travers sa filiale SARPA, qui disposeront de points de vente agréés pour vendre directement aux citoyens.

🟢 À LIRE AUSSI : Aïd el-Adha 2025 : La date d’arrivée du bétail importé dévoilée

Par ailleurs, plusieurs organismes publics et directions des services agricoles ont entamé l’envoi de courriers aux différentes administrations, demandant des listes nominatives des employés et agents souhaitant acquérir un mouton pour l’Aïd. Ces listes doivent être accompagnées des numéros de téléphone et certifiées par les comités des affaires sociales des directions concernées.

Les agents communaux d’Alger bénéficieront d’un quota de moutons importés

Dans une circulaire émanant des services de la wilaya d’Alger, il a été confirmé que les employés municipaux bénéficieront d’un quota réservé de moutons importés. Les moutons importés seraient cédés à des tarifs avantageux, qui se situeraient entre 50 000 et 60 000 dinars algériens, soit en dessous des prix du marché attendus.

Les critères d’éligibilité et les modalités d’inscription seront précisés ultérieurement par les directions concernées.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie globale visant à réguler le marché et à soulager le pouvoir d’achat des ménages, traditionnellement sous pression durant cette période. Les autorités misent sur l’importation massive pour contrer les spéculations et assurer une offre suffisante, alors que la demande explose chaque année à l’approche de la fête.

🟢 À LIRE AUSSI : Avec un prix estimé à 50 000 DA… Alger s’apprête à accueillir 10% des moutons importés

Reste à voir si ces mesures parviendront à juguler totalement les craintes de pénurie ou de hausse excessive des coûts, dans un contexte économique toujours marqué par les défis inflationnistes.

Aïd el-Adha 2025 : l’Algérie attire les éleveurs espagnols, qui réclament une action rapide de leur gouvernement

La situation est tendue chez les éleveurs espagnols. Une organisation regroupant près de 5 000 professionnels du secteur a lancé un appel pressant au ministère de l’Agriculture et de l’Élevage espagnol. La raison ? L’Algérie, un marché potentiellement lucratif, s’ouvre à eux.

L’organisation demande aux autorités espagnoles d’accélérer la délivrance des certificats de santé publique « ASE » pour le bétail. Ces documents sont indispensables pour permettre l’exportation des moutons vers l’Algérie.

L’intérêt des éleveurs espagnols pour le marché algérien s’explique par la décision de l’Algérie d’importer un million de têtes de bétail pour l’Aïd el-Adha, une opportunité économique majeure pour l’Espagne, qui figure parmi les pays potentiellement fournisseurs.

🟢 À LIRE AUSSI : Moutons en Algérie : Le transfert de ces races vers les wilayas du Nord est strictement interdit

Cependant, l’exportation de bétail vers l’Algérie est soumise à des normes sanitaires strictes. Les certificats « ASE » garantissent que les animaux sont en bonne santé et respectent les exigences algériennes.

La rapidité de la délivrance de ces certificats est donc cruciale pour permettre aux éleveurs espagnols de saisir cette opportunité.