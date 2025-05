Aïd al-Adha 2025 : l’Algérie parmi les destinations les plus abordables pour voyager

L’Aïd Al-Adha, attendu dans moins d’un mois, annonce une période de festivités suivie des vacances scolaires d’été, propices pour les longs séjours en famille. Dans ce contexte, le magazine britannique Time Out vient de dévoiler sa sélection des destinations les moins chères à la réservation depuis Riyad, durant cette période.

L’arrivée de la saison estivale suscite le désir d’évasion et incite beaucoup à envisager des escapades ensoleillées à l’étranger, offrant une excellente opportunité d’explorer de nouvelles destinations internationales.

Si vous n’avez pas encore choisi votre destination, le célèbre magazine britannique a dressé une liste des destinations les moins chères à la réservation en cette période, notamment pour les voyageurs au départ de Riyad, en Arabie saoudite.

L’Algérie parmi les destinations low cost pour l’Aïd al-Adha 2025

Parmi les destinations économiques au départ de Riyad, l’Algérie, au-delà de ses voisins, se présente comme un choix optimal. Sa capitale Alger, ville culturellement riche, est célèbre pour son histoire et son architecture remarquable, explique Time Out.

Ce carrefour de cultures propose une expérience enrichissante, parfaite pour de longues vacances. La ville d’Alger séduit par son atmosphère détendue, loin des clichés touristiques. On peut y profiter des vues imprenables sur la Méditerranée, profiter de ses plages et déguster une cuisine savoureuse aux influences berbères, arabes et françaises.

Les meilleurs vols en aller-retour, depuis Riyad vers l’aéroport d’Alger, sont proposés à partir de 1 363 SAR, avec Saudia Airlines, Emirates Airlines et Air France, indique la même source.

Ce classement se poursuit avec plusieurs destinations, à savoir :

Éthiopie (Addis-Abeba) : Vols à partir de 1 554 SAR ;

Oman (Salalah) : Accessible dès 1 666 SAR ;

Turquie (Antalya) : Vols dès 1 937 SAR ;

Allemagne (Berlin) : À partir de 2 329 SAR ;

Inde (Mumbai) : Accessible dès 2 386 SAR ;

Roumanie (Bucarest) : Dès 2 489 SAR ;

Autriche (Vienne) : À partir de 2 511 SAR ;

Angleterre (Londres) : Dès 2 625 SAR ;

Italie (Rome) : À partir de 2 675 SAR.

Forbes distingue la destination Algérie

Forbes US a précédemment mis en lumière les tendances de voyage pour l’année 2025, privilégiant les destinations hors des sentiers battus. Le magazine présente un top 5 des aventures extraordinaires, incluant l’Algérie, qualifiée de « Carrefour du Maghreb« .

Forbes souligne de découvrir le Sahara, les sites de Djemila, Timgad et Ghardaia, l’oasis rouge de Timimoun, la Casbah d’Alger, notant un coût d’environ 4 284 dollars, pour un séjour de douze jours. Les quatre autres destinations sont la Tasmanie sauvage, le Monténégro avec ses paysages montagneux, les îles sauvages d’Écosse avec une croisière et la Mongolie pour une expérience culturelle unique.

Ces destinations sont présentées comme des alternatives au tourisme de masse, offrant des expériences authentiques et dépaysantes.

