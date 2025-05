Aïd al-Adha 2025 : arrivée des premiers moutons importés à Jijel

La wilaya de Mila a réceptionné la première cargaison de bétail importé via le port de Djendjen (Jijel), en prévision de l’Aïd al-Adha 2025. Cette opération s’inscrit dans le cadre des instructions du président de la République visant à garantir la disponibilité de moutons à des prix abordables pour les citoyens. La cargaison initiale comprend plus de 1 400 têtes destinées à la région de Mila, avec d’autres livraisons prévues dans les jours à venir.

Conformément aux directives officielles, une équipe vétérinaire complète a été mobilisée pour effectuer les examens sanitaires nécessaires, assurant ainsi la conformité des animaux aux normes de santé publique. Des mesures logistiques ont également été mises en place pour faciliter la distribution du bétail aux points de vente agréés.

Aid El Adha 2025 : une opération d’envergure pour stabiliser le marché

Cette initiative fait partie d’un programme national plus large visant à importer jusqu’à un million de têtes de bétail en prévision de l’Aïd al-Adha 2025. Lancée en mars dernier sur instruction du président Abdelmadjid Tebboune, cette opération a pour objectif de pallier la baisse du cheptel national due à des facteurs tels que la sécheresse et la hausse des coûts de l’alimentation animale.

Les importations proviennent principalement de Roumanie et d’Espagne, avec des arrivées prévues dans plusieurs ports du pays, dont Alger, Oran, Skikda, Annaba et Jijel. Les autorités ont également mis en place des mesures pour encadrer les prix et éviter les spéculations, notamment en fixant un prix de vente uniforme pour les moutons importés. Des inscriptions ont été ouvertes dans les communes pour permettre aux citoyens, en particulier ceux à revenus modestes, d’acquérir ces moutons à des tarifs abordables.

Cette opération vise à garantir une célébration de l’Aïd al-Adha dans des conditions économiques plus favorables pour les ménages algériens, tout en assurant la sécurité sanitaire et la régulation du marché du bétail.