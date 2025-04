Aïd al-Adha 2025 : un institut astronomique égyptien révèle la date

Selon les calculs astronomiques précis effectués par l’Institut National de Recherche Astronomique et Géophysique égyptien, les dates clés du mois de Dhul Hijjah de l’année hégirienne 1446 ont été établies.

Ces prévisions indiquent notamment le jour marquant le début de ce mois sacré, ainsi que les dates de waqfat Arafat et de la célébration de l’Aïd al-Adha.

D’après ces estimations scientifiques, le nouveau croissant lunaire de Dhul Hijjah devrait apparaître le mardi 27 mai 2025, correspondant au 29 Dhul al-Qa’da 1446 de l’Hégire.

Les experts précisent que ce jeune croissant restera visible dans le ciel de La Mecque pendant une durée estimée à 38 minutes. Quant aux capitales et aux principales villes du monde arabe et islamique, la période de visibilité du croissant variera entre 9 et 59 minutes.

Sur cette base astronomique, le premier jour du mois de Dhul Hijjah est fixé, de manière prévisionnelle, au mercredi 28 mai 2025. En conséquence, la journée de waqfat Arafat, moment spirituel culminant du pèlerinage, devrait avoir lieu le jeudi 5 juin 2025.

L’Aïd al-Adha, la fête du sacrifice, est ainsi attendu pour le vendredi 6 juin 2025 (10ᵉ jour de Dhul-Hijjah). À ce jour, il reste environ 35 jours avant la célébration de cette importante fête religieuse pour les musulmans du monde entier.

France : Aïd al-Adha 2025, une date prévisionnelle annoncée

L’Aïd al-Adha, fête majeure de l’islam, est attendue par la communauté musulmane de France. Une date prévisionnelle pour l’année 2025 a été communiquée, plaçant la célébration autour du vendredi 6 juin 2025.

Cette date demeure sujette à la confirmation rituelle de l’observation du croissant lunaire, conformément à la tradition islamique. L’événement annuel, marqué par la prière, le sacrifice et la solidarité, mobilise chaque année de nombreux fidèles à travers le pays.

Cependant, comme le veut la tradition islamique, la confirmation définitive de cette date reste suspendue à un événement astronomique crucial : l’observation du croissant de lune marquant le début du mois de Dhul-Hijjah.

L’Aïd el-Adha, également connue sous le nom de l’Aïd al-Kebir ou la fête du sacrifice, commémore la soumission du prophète Ibrahim (Abraham) à l’ordre divin de sacrifier son fils Ismaël.

La particularité du calendrier hégirien réside dans sa nature strictement lunaire. Chaque mois débute avec l’apparition visuelle du premier croissant de lune après la nouvelle lune.

Par conséquent, la détermination précise du début de Dhul-Hijjah, et par extension de la date de l’Aïd el-Adha, dépend de cette observation céleste. Il n’est pas rare que la date annoncée initialement puisse varier d’un jour en fonction des conditions d’observation locales à travers le monde.

En France, la tradition veut que l’annonce officielle de la date de l’Aïd el-Adha soit faite par des instances représentatives de la communauté musulmane. Le Conseil Français du Culte Musulman (CFCM), en étroite collaboration avec les grandes mosquées de Paris, Lyon, Marseille, Lille ou Strasbourg, joue un rôle central dans ce processus.

Ces institutions s’appuient soit sur les observations du croissant de lune réalisées en France, soit sur celles provenant de pays proches du Maghreb ou du Moyen-Orient, afin d’assurer une date cohérente pour l’ensemble des fidèles vivant sur le territoire français.

Ainsi, bien que le 6 juin 2025 soit actuellement la date envisagée pour cette importante célébration, il est crucial de noter qu’une confirmation officielle est attendue dans les jours précédant cette date. Cette confirmation interviendra après la validation à la fois astronomique et religieuse de l’apparition du nouveau croissant de lune.

L’Aïd el-Adha est un moment de profonde spiritualité, marqué par des prières collectives, le sacrifice rituel d’un animal (généralement un mouton), et des actes de solidarité et de partage envers les plus démunis. Au-delà des traditions ancestrales, cette fête continue d’évoluer, s’adaptant aux réalités contemporaines tout en conservant son essence et son importance pour la communauté musulmane de France.

Les fidèles attendent avec impatience l’annonce officielle qui viendra sceller la date de ce jour sacré de rassemblement et de piété.