Aïd Al-Adha 2024 : L’institut national d’astronomie égyptien annonce la date

Date du premier jour de l’Aïd al-Adha annoncée par l’Institut national de recherche en astronomie et géophysique d’Égypte.

Alors que les spéculations allaient bon train sur la date du premier jour de l’Aïd al-Adha, une annonce officielle a levé le voile sur cette question très attendue.

Le président de l’Institut de recherche en astronomie et géophysique en Égypte, Taha Rabah, a révélé la date du premier jour de l’Aïd al-Adha pour l’année 1445.

D’après les calculs astronomiques précis de l’institut, le premier jour du mois de dhou al-hijja (ذُو ٱلْحِجَّة) coïncidera avec le vendredi 7 juin 2024. Par conséquent, le premier jour de l’Aïd al-Adha sera astronomiquement le dimanche 17 juin prochain.

Taha Rabah a rajouté dans un communiqué publié hier sur la page Facebook officielle de l’institut, que le croissant lunaire du mois de dhou al-hijja (ذُو ٱلْحِجَّة) naîtra le jeudi 29 dhou al qi`da (ذُو ٱلْقِعْدَة), de l’année hégirienne actuelle 1445 à 14h29, heure du Caire, qui correspond au 6 juin prochain.

Aïd Al-Adha 2024 sera célébré le 17 juin 2024 selon l’Institut national de recherche en astronomie et géophysique d’Égypte

Il a également expliqué que le nouveau croissant lunaire restera visible dans le ciel de La Mecque pendant 11 minutes et dans le ciel du Caire pendant 18 minutes après le coucher du soleil ce jour-là (le jour de la vision ou يوم الرؤية).

Le communiqué précise que dans l’ensemble de l’Égypte, le nouveau croissant lunaire restera visible dans le ciel pendant des durées variant entre 12 et 20 minutes.

Le président de l’Institut a par ailleurs, fait remarquer que dans les capitales et les villes arabes et islamiques, le croissant lunaire sera visible pendant des durées variant entre 1 et 28 minutes après le coucher du soleil le 6 juin. À l’exception de Kuala Lumpur et Jakarta, où la lune se couche avant le coucher du soleil.

Si l’Aïd al-Fitr célèbre la fin du Ramadan avec une date variable selon les observations lunaires, l’Aïd al-Adha, lui, se distingue par une date généralement coordonnée entre les pays arabes et musulmans.

Pour autant, cette unicité de date n’empêche pas les festivités de revêtir des nuances locales propres à chaque pays. En Algérie, l’Aïd al-Adha s’étale sur trois jours, rythmés par des traditions et des rituels spécifiques qui enrichissent cette célébration majeure du calendrier musulman.