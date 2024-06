Aïd al-Adha 2024 / France : La grande mosquée de Paris annonce la date (communiqué)

La Grande Mosquée de Paris a annoncé que la fête musulmane de l‘Aïd al-Adha pour l’année 1445 de l’Hégire sera célébrée le dimanche 16 juin 2024 en France. Cette date correspond au 10e jour du mois de Dhou al-Hijja du calendrier hégirien.

Pour permettre aux nombreux fidèles d’accomplir la prière solennelle de l’Aïd, deux offices seront organisés dans la mosquée : le premier à 7h30 et le second à 8h15.

La veille, le samedi 15 juin, sera marquée par la journée de l’Arafat (Waqfat Arafat), moment essentiel du pèlerinage à La Mecque. Les musulmans sont invités à vivre ces dix premiers jours bénis du mois de Dhou al-Hijja dans la prière et le partage.

Cet appel vise à renforcer la spiritualité et la solidarité au sein de la communauté. En cette période de fête, qui rappelle l’épreuve du sacrifice traversée par le prophète Abraham (que la paix soit sur lui), il est également rappelé aux fidèles de se conformer aux lois en vigueur concernant le rituel sacrificiel des ovins. Ces sacrifices doivent être effectués dans des lieux appropriés et agréés, par délégation, afin de garantir le respect des normes sanitaires et légales.

Dans son message de vœux, la Grande Mosquée de Paris souhaite que cette fête apporte “la paix et la liberté à tous ceux qui souffrent” aux musulmans de France et du monde entier.

𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐐𝐔𝐄́ | La Grande Mosquée de Paris informe les fidèles que la date de l’#AïdAlAdha 2024-1445/H est fixée au dimanche 16 juin 2024 :https://t.co/33AIs7BDLw pic.twitter.com/4RymGAeDpR — Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) June 6, 2024







Aïd Al-Adha 2024 en Algérie : le ministère annonce la date officielle

Le ministère des Affaires religieuses et des Waqfs en Algérie a également annoncé la date officielle de l’Aïd al-Adha 2024.

En Algérie, comme en France, l’Aïd al-Adha sera célébré le dimanche 16 juin 2024. Cette date a été confirmée suite à l’observation du croissant de la nouvelle lune de Dhou al-Hijja. Le premier jour de Dhou al-Hijja commence donc le vendredi 7 juin 2024, avec le jour de Arafat prévu pour le samedi 15 juin 2024.

De même, le Royaume d’Arabie saoudite a annoncé que l’Aïd al-Adha sera célébré le dimanche 16 juin 2024. En tant que pays abritant les deux principaux centres spirituels de l’islam, la Mecque et Médine, et où se déroule le rite du hajj, ce calendrier revêt une importance particulière.

Le hajj, le cinquième pilier de l’islam, voit des millions de musulmans du monde entier converger vers la Mecque pour accomplir les rites sacrés.