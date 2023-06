Aïd al-Adha 2023 – Transport à Alger : l’ETUSA dévoile son programme

À l’approche de l’Aïd al-Adha, l’Établissement public de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) a mis en place un programme spécial visant à faciliter la mobilité des citoyens dans la wilaya d’Alger.

Selon un communiqué publié aujourd’hui, ce programme permettra d’améliorer les déplacements des citoyens entre les quartiers et les communes de la capitale. Il comprend également le programme Tarahom, qui offre des navettes spéciales vers les cimetières. Ce programme débutera à 6h00 et se terminera à 13h00 le deuxième jour de l’Aïd.

Le communiqué ajoute que le service de transport fonctionnera de 6h30 à 19h00 pour les brigades de jour, et de 19h00 à 00h00 pour les brigades de nuit, avec une fréquence moyenne de 30 à 40 minutes entre chaque passage.

L’ETUSA s’engage à couvrir un total de 129 lignes avec 138 bus lors du premier et du troisième jour de l’Aïd, ainsi que 219 bus lors du deuxième jour de la fête. En ce qui concerne le programme des brigades de nuit, l’ETUSA prévoit de couvrir 19 lignes en mobilisant 19 bus, a annoncé le communiqué.

05 lignes spéciales mises à disposition des citoyens de la capitale

Les navettes vers les cimetières sont prévues sur cinq (05) lignes spéciales à partir de la station 1er Mai en direction du cimetière d’El Alia, de la station Place des Martyrs vers le cimetière d’El Alia, de la station Chevalley vers le cimetière de Dely Brahim, de la station Bachdjarah vers le cimetière de Sidi Rezine via Baraki, et de la station El Harrach vers le cimetière d’El Alia via Bachdjarah, El Harrach et Sidi Tayeb.

L’ETUSA rappelle également que les lignes régulières desservent les cimetières à partir des stations 1er Mai vers le cimetière d’El Madania, Ain Benian, Ben Aknoun et Sidi M’Hamed, de la station Place des Martyrs vers le cimetière d’El Kettar, Bouzaréah et Ain Benian, de la station Chevalley vers le cimetière de Beni Messous et Ouled Fayet, de la station El Harrach vers le cimetière de Réghaia, la station Derguana, El Kerrouch et Rouiba vers le cimetière de Réghaia, Ain Taya et Heuraoua, et de la station Zéralda vers le cimetière de Sidi Menif.

L’entreprise publique de transport a également mis en place un programme « Alger tour » pendant les trois jours de l’Aïd El Adha. Les sorties touristiques à bord des bus à étage débuteront de 14h00 à 00h00, allant des Sablettes vers le Monument et la Grande Poste.