Aïd al-Adha 2023 – Algérie : le Président Tebboune adresse ses vœux à la nation

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message au peuple algérien à l’occasion de l’Aïd al-Adha.

Dans son discours, le président Tebboune a exprimé ses chaleureuses félicitations et bénédictions à tous les algériens et algériennes, qu’ils se trouvent à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, à l’occasion de l’Aïd al-Adha.

| À LIRE AUSSI : Tebboune reçoit les vœux de l’Emir de l’Etat du Qatar pour l’Aïd el-Adha

Le président a exprimé son espoir que Dieu comble cette fête de bonté et de bénédictions, et qu’il préserve la stabilité au sein de la fraternité, de la solidarité et de la synergie.

Il a également souhaité un Aïd béni à tous les Algériens, tout en priant pour que Dieu accorde le succès à ce qui est bénéfique pour l’Algérie, pour l’Ummah islamique et pour la Palestine.

| À LIRE AUSSI : Tebboune amplement satisfait du niveau atteint par l’ANP

Le président Tebboune a adressé ses vœux de retour sécurisé à tous les pèlerins algériens dans leur patrie. En outre, le président a tenu à saluer les efforts de tous ceux qui travaillent sans relâche pour servir les Algériens en ces jours bénis.