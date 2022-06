Aïd al-Adha 2022 : vers la collecte des peaux des moutons sacrifiés

Avec l’approche de la célébration de l’Aïd el-Adha, les préparatifs s’accélèrent, particulièrement en ce qui concerne l’achat des moutons du sacrifice. En marge de ces préparatifs ; le Ministère de l’Industrie a annoncé le lancement d’une campagne de collecte des peaux des moutons sacrifiés, en vue de les utiliser au niveau des tanneries ou les exporter.

En effet, le département du Ministre Ahmed Zeghdar a fait part du lancement d’une campagne de collecte des peaux des moutons sacrifiés coïncidant avec la célébration prochaine de l’Aïd el-Adha.

Ainsi, le Ministère de l’Industrie subventionnera cette campagne qui a pour but la collecte des peaux des moutons sacrifiés ; afin de les mettre à la disposition des tanneries en vue de leur utilisation locale ou leur exportation » ; a expliqué un communiqué émanant du même Ministère.

Lancée sous le slogan « Richesse précieuse et exploitation idoine pour la diversification économique » ; cette campagne tente de valoriser l’industrie locale du cuir ; mais aussi inculquer une culture de récupération au sein de la société pour préserver l’environnement.

D’ailleurs, le Ministre Ahmed Zeghdar n’a pas manqué de rappeler l’importance de la contribution de tous les secteurs et acteurs concernés dans la réussite de cette opération ; et ce au niveau central et local ; soulignant son importance pour l’économie nationale.

Aïd el-Adha 2022 : définition de points de collectes des peaux des moutons

Pour assurer le bon déroulement de l’opération de collecte des peaux des moutons sacrifiés ; le Ministre de l’Industrie a donné des instructions strictes. Notamment, la sensibilisation des citoyens ; mais aussi l’organisation des abattages au niveau des quartiers.

Le Ministre Ahmed Zeghdar a également instruit la définition des points de collectes des peaux des moutons sacrifiés ; ainsi que la mobilisation des moyens logistiques nécessaires pour le transport et le stockage des peaux collectées.

Par ailleurs, le Ministre a mis en exergue l’importance de la collecte, qui relève de l’intérêt public ; en insistant sur l’importance de la sensibilisation et l’association des citoyens. Dans ce même sens, Ahmed Zeghdar a rappelé que depuis 2018, près d’un million de peaux ont été collectées et près de 500 tonnes de laine ont été récupérées.

Aïd el-Adha 2022 : la date fixée en France

En France, le conseil théologique musulman a dévoilé la date de la célébration de l’Aïd el-Adha pour l’année 2022. En s’appuyant sur des calculs astrologiques ; l’instance religieuse établie en France a fixé la date du jour du sacrifice le samedi 9 juillet 2022 ; correspondant avec le dixième jour du mois hégirien Dhul-Hijjah.

Dans ce même contexte, rappelons aussi que les Ministères français de l’Agriculture et de l’Intérieur ont distribué plusieurs guides au niveau des préfectures, des directions départementales, ainsi que des associations musulmanes ; afin d’assurer une meilleure organisation en cette occasion.