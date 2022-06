Aid Al Adha 2022 : un institut d’astronomie égyptien fixe la date

L’Aïd El Adha, cette fête musulmane tant attendue par les Algériens; accueille chaque année l’arrivée de la diaspora sur le territoire national. En effet, celle-ci coïncidant avec le début de la saison estivale, elle représente une occasion pour se réunir en famille.

L’institut égyptien des recherches astronomiques et géophysiques a prononcé la date du jour de Arafat correspondant à l’année 1443 hijri. En effet, dans une déclaration au journal « Echarq El-Awsat », le professeur Jad El-qadi, le responsable de cet institut a affirmé que les études astronomiques faites par celui-ci ont permis de fixer la date du jour de Arafat.

Pour rappel, l’arrêt d’Arafat correspond au 9ème jour de Dhou l-Hijjah. A cette date, les pèlerins se réunissent autour du mont de Arafat; jusqu’à l’aube du jour de l’Aid El Adha. Et ce, Pour faire des évocations et des invocations. Ainsi, selon l’institut égyptien des recherches astronomiques et géophysiques, ce jour correspondra au 8 juillet prochain; ce qui fait que l’Aid El Adha sera le jour suivant, soit le 9 juillet 2022.

En effet selon le même institut le début de Dhou l-Hijjah est prévu pour le 30 juin prochain. Par ailleurs, » Umm al-Qura » un calendrier officiel de l’Arabie saoudite a annoncé que le jour de l’Aid El Adha coïncide avec la date précédemment citée.

Aïd El Adha 2022 en Algérie : à quoi faut-il s’attendre ?

Les algériens attendent avec impatience la fête de l’Aid El adha. Et ce, pour se rapprocher non seulement d’Allah mais aussi pour recevoir et rendre visite à leurs famille.

Cependant, chaque année à l’approche de cette fête musulmane, une question préoccupe les Algériens. Il s’agit notamment de celle concernant les prix des moutons. Pour l’année 2022, les éleveurs mais également les commerçants intermédiaires font part d’une augmentation des prix qui touche les 9000 dinars Algériens.

Ainsi, pour se procurer un mouton pour l’Aid El Adha 2022, il faut prévoir la somme de 110000 DA; dépendant du poids de l’animal. Un montant considéré hors portée d’une famille algérienne au revenu modeste.

Dans ce sillage, Kamel Rezig, ministère du commerce et de la Protection des exportations a dévoilé une mise en place des marchés d’Errahma pour cette fête. Et ce sur tout le territoire national. Cette initiative permettra de maintenir les prix d’ovins à un niveau abordable pour le citoyen algérien.