Aïd al-Adha 2022: SEAAL dévoile le programme d’AEP pour Alger et Tipaza

L’Algérie s’apprête à célébrer l’Aïd al-Adha samedi prochain. Pour accompagner les citoyens accomplissant le rituel du sacrifice ; la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) a mis en place un programme spécial d’alimentation en eau potable (AEP) dans les wilayas d’Alger et de Tipaza.

Dans une déclaration accordée à l’APS ; le Directeur général de SEAAL, Lyes Mihoubi, a fait part du programme mis en place pour assurer l’alimentation en eau potable durant le premier jour de l’Aïd al-Adha pour l’année 2022.

En effet ; le DG de SEAAl a indiqué que « les foyers des wilayas d’Alger et de Tipaza seront alimentés le même jour et durant une bonne partie de la journée consacrée au rituel du sacrifice ».

Selon le même responsable ; l’alimentation en eau commencera « tôt le matin ». Et comptera « des apports supplémentaires produits et distribués à l’occasion de l’Aïd al-Adha ». Et ce, afin de prendre en charge la demande des citoyens lors de cette célébration.

Ainsi, Lyes Mihoubi a aussi fait savoir que « l’entreprise mobilise des équipes techniques spécialisées ; pour suivre en temps réel l’évolution de l’AEP du centre de télécontrôle de Kouba (Alger) ». Ces équipes superviseront toutes les opérations de production et de distribution ; a-t-il encore noté.

Le DG de SEAAL a souligné que « le centre d’appel (1594) ; ainsi que les réseaux sociaux de l’entreprise seront opérationnels 24h/24h ». Et que des téléconseillers prendront en charge les demandes des citoyens.

Aïd al-Adha : SEAAL dévoile la consommation journalière des foyers algérois

Dans ce même contexte ; le DG de SEAAL a appelé les citoyens « à éviter le gaspillage ; et à consommer l’eau de manière rationnelle le jour de l’Aïd ». Révélant que « la consommation journalière moyenne des foyers algérois double la matinée du premier jour de l’Aïd al-Adha ». Passant de 750 à 1500 litres/foyers. Et ce, uniquement durant la matinée.

Durant cette journée, SEAAL enregistre « le pic de la consommation d’eau potable » de toute l’année ; a encore souligné Lyes Mihoubi. Expliquant que c’est la raison qui a poussé l’entreprise à mettre en place un dispositif spécial.

Par ailleurs ; le DG de SEAAL a aussi appelé les citoyens « à ne pas jeter tous déchets solides dans le réseau d’assainissement (égouts) ». À l’instar des toisons de moutons, les pattes ou encore les cornes. Car cela pourrait endommager le réseau d’assainissement ; provoquant des bouchons dans les canalisations et des débordements des eaux usées.