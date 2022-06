Aïd Al-Adha 2022 : quels sont les prix des moutons ?

Avec l’approche de l’Aid El Adha, les citoyens algériens se questionnent quant aux prix du bétail. Le pouvoir d’achat moyen des Algériens est assez bas, et une telle dépense est très dure à assumer pour beaucoup, donc vouloir estimer leurs frais est légitime.

C’est dans ce cadre que le prix du bétail sur le marché hebdomadaire de Laghouat ont été révélés. En effet, d’après une source locale les tarifs varient d’après le type d’animal acquis. Les Algériens pourront donc obtenir un agneau à partir de 30 000 DA et une Agnelle à partir de 20 000 dinars algériens. Une somme déjà bien conséquente pour un si petit animal. Pour une brebis, les acheteurs devront débourser entre 35000 et 45000 dinars.

En ce qui concerne les béliers, les prix montent déjà d’un cran. En effet, pour un petit bélier, il faut au minimum 50 000 dinars. Les prix peuvent atteindre des sommets si l’animal est de taille conséquente allant jusqu’à 90 000 dinars algériens soit plus de quatre fois le salaire national minimum garanti qui est de 20 000 dinars.

Prix élevés du bétail : les éleveurs s’expliquent

Les éleveurs de bétails, sont les premiers concernés par cette augmentation des prix, et sont assez bien placés pour l’expliquer. Dans une déclaration faite aux médias, un éleveur prénommé “Hadj Ali” a tenu à éclaircir la situation. En effet, il explique que cette hausse a été essentiellement causée par la hausse de la demande remarquée à la suite du mois de Ramadan.

Certains éleveurs de la wilaya d’El Djelfa évoquent même une possible pénurie de l’ovin dans les prochains jours. Le président de la filière des viandes rouges de la même wilaya, Belloul belkhir a lui aussi confirmé ces prévisions, en ajoutant que le même phénomène a été remarqué l’an dernier.

De plus, cette hausse des prix serait partie causée par l’inflation générale qui impacte les charges de l’ensemble des secteurs d’activité. Pour rappel, les éleveurs doivent prendre en charge plusieurs frais liés à l’élevage et à l’acheminement comme le transport, le fourrage et la main d’œuvre.