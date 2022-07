Aid Al-Adha 2022 : Naftal rassure ses clients

À Chaque Aïd ou autre célébration, les Algériens font face au même souci, celui de la forte demande par rapport au carburant, ce qui pénalise le citoyen.

La Société nationale de commercialisation et de distribution des produits pétroliers (Naftal) a annoncé aujourd’hui, jeudi 7 juillet 2022, dans un communiqué, que la distribution des produits pétroliers à l’ensemble de son réseau sur l’ensemble du territoire national sera garantie lors de la sainte Aïd al-Adha.

La même source a expliqué que pendant l’Aïd al-Adha, comme les autres jours de l’année, « la distribution des produits pétroliers au réseau des stations-service et des points de vente sera assurée 24 heures sur 24, sur l’ensemble du territoire national ».

Plan sécuritaire de la Gendarmerie Nationale pour l’Aïd Al-Adha

La Gendarmerie Nationale a élaboré un plan spécial de sécurité préventive à l’occasion de Aïd al-Adha afin de sécuriser les différentes régions et espaces, ainsi que le réseau routier.

Un communiqué de la gendarmerie nationale précise que « toutes les mesures de sécurité nécessaires ont été prises, en mobilisant toutes les unités afin d’assurer un contrôle efficace et d’assurer une présence permanente et continue sur le terrain ».

Le communiqué ajoute que le dispositif de la gendarmerie nationale s’appuie sur « le travail général et la valorisation du service public, notamment dans les zones isolées, tout en assurant une intervention rapide et efficace en cas de besoin, ces mesures de sécurité visant principalement à maintenir l’ordre, la paix et la santé publique, la sécurité du trafic et la protection des personnes et des biens publics. »

Dans le même sens, « les formations fixes et mobiles de la gendarmerie nationale ont été adaptées et renforcées, pour assurer le contrôle général de jour comme de nuit, notamment à travers l’intensification des patrouilles à pied et mobiles et la mise en place de points de contrôle tout en les renforçant ».

La Gendarmerie Nationale a souligné dans son communiqué qu’elle met au service des citoyens en tout temps et en tout lieu, le numéro vert 10.55 pour demander une aide ou une intervention d’urgence, ainsi que le site « Tariki » via Internet et via la page Facebook, pour s’enquérir de l’état des routes.