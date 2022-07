Aïd al-Adha 2022 : les mises en garde du Ministère de la Santé

Plus que quelques jours nous séparent de la célébration de l’Aïd al-Adha pour l’année 2022. En marge des préparatifs, le Ministère de la Santé a rappelé le respect de certaines mesures lors de l’accomplissement du rituel du sacrifice. Et a mis en garde contre les risques de kyste hydatique.

Avec l’approche de la célébration de l’Aïd al-Adha ; le département du Ministre Abderrahmane Benbouzid est revenu sur les mesures préventives que doivent prendre les citoyens accomplissant le rituel du sacrifice.

Dans son communiqué rendu public ce dimanche ; le Ministère de la Santé a rappelé l’importance du contrôle vétérinaire des moutons sacrifiés. En l’absence de contrôle ; le département de Benbouzid préconise l’examen des abats (foie et poumons) ainsi que les autres viscères de la bête sacrifiée. Et ce, avec précaution pour rechercher d’éventuels kystes ou vésicules.

Dans le cas ou les abats de la bête présentent des kystes et des boules d’eau ; le Ministère de la Santé recommande de les bouillir ou de les bruler. Ou encore de les enterrer profondément sous terre à plus de 50 cm. Afin d’empêcher les chiens errants de les déterrer.

Dans ce même sens ; le communiqué du département de Benbouzid a mis en garde contre le danger d’abandonner les abats et les autres viscères portant des boules d’eau dans la nature ; de les jeter avec les autres ordures ménagères ; ou encore de les donner à des chiens.

Aïd al-Adha 2022 : qu’est-ce qu’un kyste hydatique ?

Selon le communiqué du Ministère de la Santé ; le kyste hydatique ou hydatidose est une maladie parasitaire, contagieuse, caractérisée par le développement chez l’homme, le plus souvent au niveau du foie ou du poumon, de la forme larvaire d’un ver appelé Taenia ou Echinococcus granulosus.

En Algérie, le kyste hydatique sévit à l’état endémique et présente un problème de santé publique ; a fait savoir le département du Ministre Benbouzid. Expliquant que c’est une maladie asymptomatique à son début ; souvent diagnostiquée au stade de complications, soit avec l’apparition de kystes dans les organes. Ce qui nécessite une intervention chirurgicale complexe.

Ainsi, le Ministère de la Santé a mis en garde contre cette maladie ; notamment en marge de la célébration de l’Aïd al-Adha qui regroupe tous les facteurs favorables à la propagation de cette maladie.

Aïd al-Adha 2022 : quelles sont les mesures hygiéniques à respecter ?

Dans son communiqué, le département de Benbouzid a mis la lumière sur l’importance de l’application des mesures d’hygiène. Ainsi que les mesures préventives contre la propagation du virus de la Covid-19. Ainsi, le Ministère de la Santé a rappelé la nécessité de se laver les mains avant les repas et après avoir caressé un chien.

Concernant le jour de l’abattage des moutons ; le Ministère de la Santé recommande de limiter les contacts inutiles ; de porter le masque ; et de se laver et de se désinfecter les mains avant toute manipulation sur le sacrifice. Le département de Benbouzid appelle aussi à éviter le soufflage du sacrifice par la bouche lors de l’abattage. Et préconise aussi l’installation du sacrifice dans un endroit loin du soleil, des courants d’air et des enfants.

Par ailleurs ; le Ministère de la Santé rappelle l’importance de nettoyer et de désinfecter les lieux de vente et d’abattage. Et ce, en utilisant de l’eau de javel 12 dilué au 1/10 (01 dose d’eau de javel 12 pour 09 doses d’eau). Mais aussi, de collecter les déchets dans des sacs étanches ; en les déposant dans les endroits dédiés à cet effet.