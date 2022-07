Aïd al Adha 2022 : le message de Tebboune aux Algériens

Après deux fêtes marquées par la pandémie du coronavirus ; les Algériens vont enfin célébrer cette année l’Aid Al Adha avec toute liberté, sans bavette, ni confinement.

À la matinée du premier jour de l’Aïd Al Adha, ce samedi 9 juillet, le président Abdelmadjid Tebboune a adressé un message aux Algériens dans lequel il a présenté ses vœux à l’occasion de cette fête sacré.

« A l’occasion de l’Aïd Al Adha je présente mes vœux, les meilleurs, aux Algériennes et aux Algériens et prie Allah que cette occasion se renouvelle dans la paix et la bénédiction » ; a écrit le Président Tebboune dans une publication sur sa page Facebook.