Aïd al Adha 2022 : la France se prépare avec de nouvelles mesures

L’Aid El Adha 2022 approche et les pays commencent déjà à prendre leurs dispositions pour cette fête religieuse qui rassemble les musulmans autours de rituels liés à l’engorgement du mouton.

En France, la communauté musulmane est bien présente et plus de 100 000 moutons sont sacrifiés chaque année en cette période.

Pour une meilleure gestion de la situation par les autorités, les ministres de l’Agriculture et de l’intérieur ont mis en place un guide qui a été distribué aux préfectures et aux directions départementales de la protection des populations mais aussi aux associations musulmanes et aux associations de la protection des animaux dans le but d’encadrer cette fête de la meilleure façon possible.

En effet, il regroupe un ensemble de règles liées à la bonne pratique des abattages, mais aussi celles liées à l’organisation constatée dans les différents départements. Les personnes qui veulent mettre en place des abattoirs temporaires sont appelés à se rapprocher de la direction départementale en charge de la protection des populations afin d’être en règle.

La date de l’Aïd El Adha 2022 a-t- elle été dévoilée par une association ?

L’Algérie n’a pas communiqué de date, liée à la célébration de l’Aid Al Adha 2022 mais l’Association d’astronomie émiratie a quant à elle annoncé par le biais d’un tweet que le premier jour serait bel est bien

le samedi 9 juillet 2022, car le 1er Dhu al-Qiida correspondra au 1er juin et que le 1er Dhu al-Hidjah coïncide avec le 30 juin.

D’après le calendrier qui a été communiqué, wakafat Arafat est donc fixée pour le vendredi 8 juillet 2022 et le samedi 9 juillet sera le premier jour de l’Aïd el-Adha.