Aïd al Adha 2022 : la date officiellement fixée en France

Tout comme dans leur pays natal, la diaspora algérienne s’impatiente pour accueillir, la fête de l’Aïd El-Adha pour l’année 2022. Entre les préparatifs dans chaque maison et les mesures instaurées pour le bon déroulement de cette occasion, la fête du sacrifice s’approche à grand pas.

Par ailleurs, le conseil théologique musulman établi en France; a dévoilé la date du premier jour de l’Aïd El-Adha pour l’année 2022. En prenant compte des calculs astrologiques , celui-ci a fixé la date du jour du sacrifice, qui correspond au dixième jour de Dhul-Hijjah.

Ainsi, la diaspora musulmane établie en France, fêtera le premier jour du Aïd El-kbir, le samedi 9 juillet 2022. Tel est annoncé dans le communiqué du conseil théologique musulman, rendu public le samedi 25 juin dernier.

Dans ce sillage, les ministères de l’agriculture et de l’intérieur en France, ont procédé à la distribution de plusieurs guides pour les préfectures et aux directions départementales mais également au niveau des associations musulmanes. Et ce dans le seul but d’instaurer une meilleure organisation en cette occasion.

Pour rappel, les autorités française ont mis en place un ensemble de mesures temporaires. Et ce, dans le but de guider les musulmans en cette occasion. En effet, cela concerne principalement l’abattage des moutons. le gouvernement français a également instauré, pour le non respect de ces mesures, des amendes allant jusqu’à 15000 euros.

Il est question notamment de l’abattage des animaux en dehors des abattoirs agréés, leurs transports dans des meilleurs conditions; mais aussi la vente ou les dons pour des éleveurs, non figurant dans la liste agrée par le gouvernement français.

L’organisation de la saison 2022 du Hajj en France vire au cauchemar

Le 11 juin dernier, l’annonce de l’annulation de l’organisation de la saison du hajj 2022 a été prononcé par quelques plus grandes agences de voyage en France. C’est notamment le cas pour Star travel international, qui compte plus de 200 souscripteurs à son programme du grand pèlerinage. Et ce, après l’annonce des autorités saoudiennes d’écarter ses quelques prestataires.

Faute d’une vraie décision de la part des autorités concernées en ce pays, ces agences de voyage ont fixé la date limite pour décider du sort de la saison du Hajj 2022, pour le 9 juin dernier. Et ce, après l’avoir repousser à mainte reprises.

Cependant, la délégation de la coordination des organisateurs hajj en France, s’est exprimé à ce sujet le lundi 13 juin dernier en dressant quelques critiques sur la démarche saoudienne; sans pour autant trouver une solution pour ces agences. Résultat ? une opacité totale et des futurs hadjis s’inquiétant sur le devenu de cette saison du grand pèlerinage en France.