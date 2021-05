Pr Mahyaoui : « nous avons constaté un relâchement durant l’Aïd »

Le Professeur Riad Mahyaoui, en sa qualité de membre du Comité scientifique, s’est exprimé ce samedi 15 mai sur la situation épidémiologique ainsi que sur la campagne de vaccination de la population

Le membre du comité scientifique chargé de la lutte et du suivi de la pandémie de la Covid-19 a déclaré que la vaccination contre Coronavirus se poursuit. Ce dernier a également noté que l’évaluation de la situation épidémiologique durant les deux jours de l’Aid devra intervenir dans deux semaines.

En effet, dans sa déclaration, Pr Mahyaoui a fait savoir que le comité avait noté un fort relâchement dans le respect des mesures préventives dues aux visites familiales, traditionnellement de rigueur lors de cette fête. De ce fait, Riad Mahyaoui exhorte les Algériens à « continuer à mettre en œuvre les mesures de précautions sanitaires préconisées telles que la distanciation sociale et le port du masque ».

« La vaccination se déroulera au rythme des réceptions du vaccin »

Il est important de rappeler que l’Algérie avait entamé la campagne de vaccination contre le coronavirus durant le mois janvier dernier dans l’objectif de vacciner 70% de la population algérienne afin d’atteindre l’immunité collective visée. Cependant, les projets de vaccination de masse du ministère de la Santé ont été ralentis par le retard dans l’acquisition des vaccins anti-Covid-19.

Néanmoins, le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a confirmé la semaine dernière que la campagne de vaccination contre la Covid-19 reprendra de plus belle durant les mois de mai et de juin, notamment avec la réception prévue de près d’un million de vaccins, dont 400 000 doses du vaccin chinois Sinovac, 50 000 du russe Spoutnik V et plus de 600 000 d’osés du vaccin AstraZeneca.

Le Professeur a également indiqué que la vaccination se déroulera au rythme des réceptions du vaccin anti-covid-19 et que ce processus sera accéléré quand le pays recevra les doses prévues. Le porte-parole du comité a assuré dans un communiqué paru sur le site de la télévision algérienne que les statistiques quotidiennes fournies par le ministère de la Santé confirment que la situation épidémiologique dans le pays reste stable.