Affaire Houris : Aïcha Dahdouh sort du silence et fait des révélations sur Kamel Daoud

Alors que la polémique autour du roman Houris (Prix Goncourt 2024) ne désemplit pas, Aïcha Dahdouh, l’épouse de l’écrivain Kamel Daoud, vient d’effectuer une nouvelle sortie médiatique. Le couple reste au cœur d’une vive bataille judiciaire suite aux accusations de Saada Arbane, qui les poursuit pour violation de la vie privée et divulgation de son dossier médical.

Après un premier communiqué transmis à l’AFP fin octobre, Aïcha Dahdouh est sortie du silence lors d’un entretien accordé à Mediapart dimanche 8 novembre.

Dès le départ, elle officialise son divorce avec l’écrivain et chroniqueur du magazine Le Point. Elle explique avoir manqué son procès du 13 octobre en raison de cette séparation et de la nécessité d’anticiper l’organisation de la garde de leurs enfants.

Si l’affaire judiciaire a lourdement pesé sur le couple, elle n’est pas l’unique motif de leur séparation. Son ex-épouse évoque en effet de profonds désaccords idéologiques avec l’écrivain, notamment sur des sujets sensibles comme l’Islam, l’Algérie ou la Palestine.

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Affaire Houris : la version d’Aïcha Dahdouh, l’ex-épouse de Kamel Daoud

Au cœur du scandale entourant le Prix Goncourt 2024 Houris, Aïcha Dahdouh est soupçonnée d’avoir violé le secret médical en confiant le récit tragique de sa patiente, Saada Arbane, à l’écrivain Kamel Daoud. Face à ces accusations, la psychiatre oppose une dénégation catégorique. Invoquant l’éthique de sa profession, elle insiste sur l’étanchéité absolue entre sa carrière et sa vie personnelle : « Je suis innocente. Je n’ai jamais sorti ni remis aucun dossier médical. »

Tout en rejetant les accusations professionnelles, elle ne nie pas avoir entretenu des relations informelles avec madame Arbane, évoquant des échanges amicaux favorisés par la proximité de leurs enfants. C’est dans ce cadre personnel que Saada Arbane côtoyait Kamel Daoud, avec qui elle a discuté à plusieurs reprises, en sa présence ou séparément.

La psychiatre précise d’ailleurs avoir elle-même repéré des analogies entre sa patiente et le personnage principal d’Aube. Par précaution, elle affirme avoir alerté la maison d’édition bien avant la publication de Houris.

Aïcha Dahdouh se désolidarise de Kamel Daoud

Aïcha Dahdouh révèle par ailleurs que la mère adoptive de Saada Arbane avait exprimé, de son vivant, le désir de voir l’histoire de sa fille racontée par Kamel Daoud. Selon ses propos, Saada Arbane aurait accepté de concrétiser le souhait de sa mère : « En 2022, une rencontre a donc eu lieu chez nous, un soir de Ramadan. J’ai fait les présentations, puis je suis allée m’occuper des enfants sans assister à leur échange. » La psychiatre ajoute qu’à l’issue de cet entretien, les deux parties lui ont confirmé leur accord sur le projet du livre.

Seul grief de taille : l’intéressée serait ultérieurement revenue sur sa décision. Ce retrait de consentement aurait été signifié de vive voix à Kamel Daoud, « comme cela se fait entre des familles qui se connaissent », précise Aïcha Dahdouh.

Aïcha Dahdouh a également tenu à se désolidariser des prises de position polémiques de son ex-mari. « Je sais que le retentissement des positions de Kamel Daoud en Algérie est très lourd et que cela m’a beaucoup affectée, mais ses opinions ne sont pas les miennes », insiste-t-elle.

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