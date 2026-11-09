Urgent
Électricité : 386 mégawatts supplémentaires injectés dans le réseau national Air Algérie lance une nouvelle promotion : Istanbul, Marseille, Genève… 11 destinations à prix réduits Algérie – Togo : 2e forfait chez les Verts, Hemdani appelle un joueur local à la rescousse Mal de gorge, fatigue… et si ce n’était pas une grippe ? L’OMS alerte sur un nouveau variant du Covid Des Américains de Kansas City en Algérie dès ce lundi : plusieurs villes au programme de leur séjour
Diaspora

Affaire Houris : Aïcha Dahdouh sort du silence et fait des révélations sur Kamel Daoud

RA
Rima Aissanou
3 min de lecture
Affaire Houris : Aïcha Dahdouh sort du silence et fait des révélations sur Kamel Daoud
Après plusieurs semaines de polémique autour de Houris, Aïcha Dahdouh prend la parole et livre sa version de l'affaire, tout en se démarquant des positions de Kamel Daoud sur l'Algérie et la Palestine.
Suivre sur Google Actualités Source préférée sur Google

Alors que la polémique autour du roman Houris (Prix Goncourt 2024) ne désemplit pas, Aïcha Dahdouh, l’épouse de l’écrivain Kamel Daoud, vient d’effectuer une nouvelle sortie médiatique. Le couple reste au cœur d’une vive bataille judiciaire suite aux accusations de Saada Arbane, qui les poursuit pour violation de la vie privée et divulgation de son dossier médical.

Après un premier communiqué transmis à l’AFP fin octobre, Aïcha Dahdouh est sortie du silence lors d’un entretien accordé à Mediapart dimanche 8 novembre.

Dès le départ, elle officialise son divorce avec l’écrivain et chroniqueur du magazine Le Point. Elle explique avoir manqué son procès du 13 octobre en raison de cette séparation et de la nécessité d’anticiper l’organisation de la garde de leurs enfants.

Si l’affaire judiciaire a lourdement pesé sur le couple, elle n’est pas l’unique motif de leur séparation. Son ex-épouse évoque en effet de profonds désaccords idéologiques avec l’écrivain, notamment sur des sujets sensibles comme l’Islam, l’Algérie ou la Palestine.

🟢 À LIRE AUSSI : Procès Kamel Daoud : ce que la juge a décidé après le témoignage de son épouse

Affaire Houris : la version d’Aïcha Dahdouh, l’ex-épouse de Kamel Daoud

Au cœur du scandale entourant le Prix Goncourt 2024 Houris, Aïcha Dahdouh est soupçonnée d’avoir violé le secret médical en confiant le récit tragique de sa patiente, Saada Arbane, à l’écrivain Kamel Daoud. Face à ces accusations, la psychiatre oppose une dénégation catégorique. Invoquant l’éthique de sa profession, elle insiste sur l’étanchéité absolue entre sa carrière et sa vie personnelle : « Je suis innocente. Je n’ai jamais sorti ni remis aucun dossier médical. »

Tout en rejetant les accusations professionnelles, elle ne nie pas avoir entretenu des relations informelles avec madame Arbane, évoquant des échanges amicaux favorisés par la proximité de leurs enfants. C’est dans ce cadre personnel que Saada Arbane côtoyait Kamel Daoud, avec qui elle a discuté à plusieurs reprises, en sa présence ou séparément.

La psychiatre précise d’ailleurs avoir elle-même repéré des analogies entre sa patiente et le personnage principal d’Aube. Par précaution, elle affirme avoir alerté la maison d’édition bien avant la publication de Houris.

Aïcha Dahdouh se désolidarise de Kamel Daoud

Aïcha Dahdouh révèle par ailleurs que la mère adoptive de Saada Arbane avait exprimé, de son vivant, le désir de voir l’histoire de sa fille racontée par Kamel Daoud. Selon ses propos, Saada Arbane aurait accepté de concrétiser le souhait de sa mère : « En 2022, une rencontre a donc eu lieu chez nous, un soir de Ramadan. J’ai fait les présentations, puis je suis allée m’occuper des enfants sans assister à leur échange. » La psychiatre ajoute qu’à l’issue de cet entretien, les deux parties lui ont confirmé leur accord sur le projet du livre.

Seul grief de taille : l’intéressée serait ultérieurement revenue sur sa décision. Ce retrait de consentement aurait été signifié de vive voix à Kamel Daoud, « comme cela se fait entre des familles qui se connaissent », précise Aïcha Dahdouh.

Aïcha Dahdouh a également tenu à se désolidariser des prises de position polémiques de son ex-mari. « Je sais que le retentissement des positions de Kamel Daoud en Algérie est très lourd et que cela m’a beaucoup affectée, mais ses opinions ne sont pas les miennes », insiste-t-elle.

🟢 À LIRE AUSSI : Affaire Houris : Kamel Daoud relaxé par la justice française, la plainte de Saâda Arbane rejetée

RA

Rima Aissanou

Rima Aissanou - Journaliste – Diaspora, tourisme et voyages

Rima Aissanou est journaliste au sein de la rédaction d'Algerie360, spécialisée dans les thématiques liées à la diaspora algérienne, au tourisme et aux voyages.

Voir tous les articles de Rima Aissanou →

La une du jour

Électricité : 386 mégawatts supplémentaires injectés dans le réseau national

Électricité : 386 mégawatts supplémentaires injectés dans le réseau national

 Air Algérie lance une nouvelle promotion : Istanbul, Marseille, Genève… 11 destinations à prix réduits

Air Algérie lance une nouvelle promotion : Istanbul, Marseille, Genève… 11 destinations à prix réduits

 Algérie – Togo : 2e forfait chez les Verts, Hemdani appelle un joueur local à la rescousse

Algérie – Togo : 2e forfait chez les Verts, Hemdani appelle un joueur local à la rescousse

 Mal de gorge, fatigue… et si ce n’était pas une grippe ? L’OMS alerte sur un nouveau variant du Covid

Mal de gorge, fatigue… et si ce n’était pas une grippe ? L’OMS alerte sur un nouveau variant du Covid

 Des Américains de Kansas City en Algérie dès ce lundi : plusieurs villes au programme de leur séjour

Des Américains de Kansas City en Algérie dès ce lundi : plusieurs villes au programme de leur séjour

 Coopération militaire algéro-italienne : Le patrouilleur italien ITS Bettica P-492 accoste à Djen Djen

Coopération militaire algéro-italienne : Le patrouilleur italien ITS Bettica P-492 accoste à Djen Djen