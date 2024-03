Ahmed Touba dénonce les rumeurs sur son refus de l’Equipe d’Algérie

Récemment, un compte X/Twitter a publié une information selon laquelle Ahmed Touba, le défenseur international algérien, aurait décliné l’appel de l’équipe nationale d’Algérie. La raison évoquée ? Un désir de se concentrer sur son club actuel afin de sécuriser une place de titulaire.

Face à cette affirmation, Ahmed Touba n’a pas tardé à réagir. Avec une pointe de frustration teintée de politesse, il a adressé un message clair à ses détracteurs :

Encore une fois, diffamation et encore une fois, ne vous en êtes-vous pas lassés ? Si vous ne trouvez rien à publier, il vaut mieux rester silencieux.

Je vais reconnaître que la seule vérité dans votre tweet est que je suis une personne polie, elhammdoullah.

Merci à tous ceux qui me soutiennent. Saha ftourkom.

Le prix de la clarté

Dans un monde dans lequel l’information se propage à la vitesse de la lumière, la clarté et la véracité des faits sont plus précieuses que jamais. Ahmed Touba, en choisissant de répondre directement et sans détours, met en lumière l’importance de la transparence dans le dialogue entre sportifs et médias.

L’affaire Touba soulève une question fondamentale : quelle est la responsabilité des médias dans la diffusion d’informations non vérifiées ? Alors que le débat continue, une chose reste certaine : le soutien des fans et des proches est un pilier pour tout athlète faisant face à la tourmente médiatique.