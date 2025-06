Ahmed Kendouci rejoint un nouveau club en Europe (officiel)

Ahmed Kendouci va tenter une nouvelle expérience en championnat suisse. Une nouvelle expérience qui va lui permettre de franchir un nouveau cap dans sa carrière.

Malgré la méchante blessure dont il a été victime au tibia le mois d’avril dernier en championnat égyptien, Ahmed Kendouci a réussi à décrocher un contrat professionnel en Europe. En effet, il s’est engagé aujourd’hui avec le club suisse FC Lugano.

C’est ce dernier qui a annoncé la venue du joueur. « Le FC Lugano est heureux d’annoncer l’arrivée de l’international algérien Ahmed Kendouci (né le 22.06.1999), qui s’est engagé avec les Bianconeri pour un contrat de trois ans (jusqu’au 30 juin 2028) », a-t-il écrit sur son site officiel.

Il faut dire que le club suisse mise beaucoup sur le milieu de terrain de la sélection national pour apporter un grand plus à l’équipe. « Kendouci, milieu de terrain dynamique, pétris de qualités et expérimenté, est un joueur confirmé qui peut se prévaloir d’un parcours professionnel remarquable entre l’Algérie et l’Égypte », ajoute le FC Lugano sur son site officiel.

Kendouci veut emboiter le pas à Amoura

Le directeur sportif du FC Lugano, Sebastian Pelzer, se réjouit de la venue d’Ahmed Kendouci. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a encensé le milieu de terrain des Verts et attend beaucoup de lui la saison prochaine.

« Nous accueillons Ahmed dans l’équipe avec beaucoup d’enthousiasme. Nous sommes convaincus que son arrivée représente une valeur ajoutée sur et en dehors du terrain, grâce à sa personnalité, ses qualités techniques et sa volonté de progresser, comme en témoigne son acceptation de ce nouveau défi stimulant dans un football différent de celui auquel il est habitué. Son palmarès fait de lui un joueur capable d’assumer un rôle de leader. Par son expérience, sa qualité et sa personnalité, il incarne parfaitement les valeurs et l’esprit du groupe que nous sommes en train de façonner. », dira-t-il, dans une déclaration au site officiel du club.

Ainsi, le natif de Mascara veut emboiter le pas à Mohamed-Amine Amoura, son coéquipier en sélection et ex-partenaire à l’ES Sétif. Ce dernier, avait commencé son expérience professionnelle avec le FC Lugano et a vite gravit des échelons. En effet, aprés un court passage au club belge FC Saint-Gilloise, il a rejoint Wolfsburg l’année passée, évoluant dans l’un des grands cinq championnats au monde.

Rappelons que Kendouci a été victime d’une méchante blessure au tibia le mois d’avril dernier avec la Ceramica Cleopatra. Le joueur sera pris en charge par son nouveau club et va faire de son mieux afin de pouvoir renouer avec la compétition officielle au début de la nouvelle saison.