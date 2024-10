Ahmed Hossam Mido critique sévèrement Mahrez

L’ancien attaquant de l’équipe égyptienne, Ahmad Hossam Mido, a critiqué sévèrement Riyad Mahrez. Selon lui, l’attaquant international ne peut plus dribbler un défenseur adverse.

Tout le monde est unanime à dire que le niveau de Riyad Mahrez a trop régressé depuis qu’il a rejoint le championnat saoudien. Pour sa deuxième année avec Al-Ahli Saudi, le joueur, en surpoids, vit un début de saison un peu compliqué. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a essuyé tant de critiques de la part des consultants.

C’est au tour de l’ancienne star de la sélection égyptienne, Ahmad Hossam, plus connu sous le nom de Mido et actuellement consultant dans une chaine de télévision saoudienne, de critiquer le capitaine des Verts. En effet, il affirme que n’importe quel défenseur peut le stopper.

« Lodi (latéral d’Al Hilal) était face à un ailier facile à manier. Mahrez n’attaque pas et ne défend pas non plus. Le cauchemar pour un latéral est d’avoir en face un ailier qui demande le ballon dans l’espace. Mais Mahrez reçoit et essaie de repiquer dans l’axe. Même un joueur de 3 Livres peut anticiper et verrouiller Mahrez », dira-t-il.

Selon l’ancien buteur des Pharaons, Mahrez est un joueur fini. « Dans le projet saoudien, il y a deux types de joueurs : ceux qui veulent faire l’histoire et ceux qui viennent pour prendre leur retraite. Riyad Mahrez fait partie du second groupe ».

Mido, une carrière loin de celle de Mahrez

Certes, Ahmad Hossam Mido fait partie des meilleurs joueurs de l’histoire du football égyptien. Mais sa carrière est loin de celle de Riyad Mahrez pour faire une telle critique en l’encontre de l’attaquant algérien.

En effet, Riyad compte plus de buts que Mido en Europe (78 buts). Et pourtant, ce dernier est un attaquant de pointe de métier, par rapport à l’Algérien qui évolue plutôt sur les ailes de l’attaque. Mieux, Mahrez dispose d’un palmarès sportif bien rempli, entre titres et distinctions personnelles.

Il faut savoir aussi que l’attaquant des Verts était au sommet de son talent lorsqu’il avait quitté Manchester City l’année passée. Il aurait pu rester au moins jusqu’à la fin de son contrat, mais il ne pouvait résister à l’offre astronomique des Saoudiens.