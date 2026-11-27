Les relations économiques entre l’Algérie et la France ne répondent pas à des considérations politiques, mais à des critères commerciaux. C’est le message défendu ce jeudi par le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, qui a expliqué les raisons de la réorientation de certaines importations algériennes vers d’autres pays européens. Blé, orge et lait en poudre, plusieurs marchés ont ainsi vu la France perdre du terrain au profit de nouveaux partenaires, notamment la Roumanie.

Importations algériennes : Ahmed Attaf explique le recul de la France sur plusieurs marchés

Lors d’une conférence de presse au siège du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Attaf a tenu à clarifier la position de l’Algérie sur les échanges commerciaux avec Paris. Le ministre a réfuté les informations relayées par certaines sources médiatiques au sujet des relations économiques entre les deux pays.

Il a notamment insisté sur le fait que les choix commerciaux de l’Algérie ne découlent pas de ses relations politiques avec la France. Ils reposent plutôt sur les conditions proposées par les différents fournisseurs.

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À ce sujet, Ahmed Attaf a affirmé que l’Algérie reste disposée à examiner les différends commerciaux avec la France au sein du Conseil d’association, seul cadre institutionnel prévu pour échanger sur les éventuels désaccords entre les parties à l’accord.

Le ministre a toutefois déploré l’absence de volonté française de convoquer cette instance. « Si la France avait réellement l’intention de traiter ce sujet conformément aux règles et aux usages, elle aurait accepté la tenue du Conseil d’association », a-t-il déclaré.

Il a également estimé que les données disponibles jusqu’à présent « réfutent totalement les allégations françaises ».

Blé, orge et lait en poudre : la Roumanie gagne du terrain sur le marché algérien

Pour illustrer les raisons de cette évolution commerciale, Ahmed Attaf est revenu sur la révision du cahier des charges encadrant la sélection des fournisseurs de céréales.

Cette décision remonte à 2021, à une période où les relations entre Alger et Paris ne connaissaient pas de crise particulière. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait alors ordonné de revoir les critères de sélection des fournisseurs de différentes variétés de blé et d’orge.

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Ce changement a permis à l’Algérie d’élargir ses possibilités d’approvisionnement et de se tourner vers des fournisseurs proposant des tarifs plus compétitifs. Selon le chef de la diplomatie, les importations algériennes se sont ainsi orientées vers trois pays de l’Union européenne.

La révision du cahier des charges a également ouvert le marché à de nouveaux opérateurs, ce qui a réduit la part de la France au profit d’autres fournisseurs européens, notamment la Roumanie.

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Le lait en poudre figure également parmi les produits concernés par cette évolution des échanges commerciaux.

Algérie-France : des partenaires européens aux conditions commerciales plus avantageuses

Au-delà de la Roumanie, l’Algérie a poursuivi la diversification de ses partenaires économiques en Europe. Ahmed Attaf a notamment cité les Pays-Bas et la Pologne parmi les pays avec lesquels les opérateurs algériens ont développé leurs relations commerciales.

Le ministre a justifié cette orientation par les conditions proposées par ces fournisseurs, qu’il juge plus avantageuses pour l’Algérie que celles pratiquées par leurs homologues français.

« Plus acceptables et plus rentables pour nous par rapport aux conditions imposées par la France », a-t-il précisé.

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À travers ces exemples, Ahmed Attaf a ainsi défendu une politique de diversification des approvisionnements fondée sur la compétitivité des offres et les intérêts économiques du pays. Une orientation que le ministre distingue clairement des tensions politiques entre Alger et Paris.