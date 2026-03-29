Ahmed Attaf en Croatie : un nouvel élan pour les relations Alger-Zagreb

Le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, est arrivé dimanche soir à Zagreb pour une visite officielle en Croatie, en qualité de représentant du président de la République. Ce déplacement s’inscrit dans une volonté commune de renforcer les relations entre Alger et Zagreb, notamment à travers la relance du dialogue politique.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, les deux pays souhaitent insuffler une nouvelle dynamique à leurs échanges politiques. L’objectif est de consolider les mécanismes de concertation et de coordination sur des questions d’intérêt commun, dans un contexte international marqué par de nombreux défis.

Une coopération économique à développer

Au-delà du volet politique, cette visite met également l’accent sur le renforcement de la coopération économique. L’Algérie et la Croatie entendent explorer de nouvelles opportunités de partenariat dans plusieurs secteurs stratégiques.

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Les deux parties misent notamment sur des domaines où leurs économies présentent des complémentarités prometteuses, tels que l’énergie, le commerce, les infrastructures ou encore l’investissement. Cette approche vise à bâtir une relation économique plus équilibrée et durable, capable de générer des bénéfices mutuels.

Des entretiens au sommet

Durant son séjour, Ahmed Attaf doit s’entretenir avec son homologue croate, Gordan Grlić Radman. Les discussions porteront sur les perspectives de renforcement des relations bilatérales, ainsi que sur plusieurs questions régionales et internationales d’actualité.

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Ces échanges permettront aux deux responsables de partager leurs analyses sur des dossiers sensibles et d’examiner les moyens de renforcer la coordination entre leurs pays sur la scène internationale.

Une volonté commune de hisser les relations à un niveau supérieur

Le chef de la diplomatie algérienne devrait également être reçu par de hauts responsables croates, illustrant l’importance accordée à cette visite. Cette série de rencontres témoigne d’une volonté partagée de hisser la coopération entre les deux pays à un niveau supérieur.

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Pour Alger comme pour Zagreb, cette visite représente une opportunité de redynamiser un partenariat encore peu exploité, mais riche en potentialités. Elle traduit également l’engagement de l’Algérie à diversifier ses relations en Europe et à renforcer sa présence diplomatique sur la scène internationale.