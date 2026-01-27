Agroalimentaire : l’Algérie met en place un pôle industriel à Aïn Defla

L’Algérie poursuit sa stratégie de valorisation du secteur agroalimentaire. L’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI) a annoncé, ce mardi, le lancement d’un nouveau pôle industriel. Ce dernier est dédié aux industries de transformation alimentaire dans la wilaya d’Aïn Defla, une région à fort potentiel agricole.

Selon un communiqué de l’Agence, ce nouveau pôle prévoit la mise à disposition de douze (12) assiettes foncières relevant du domaine privé de l’État, spécialement destinées à accueillir des projets d’investissement dans les industries agroalimentaires.

Un foncier aménagé au cœur d’une zone d’activités

Les terrains concernés sont situés au niveau de la zone d’activités El Karma – Tiberkanine, dans la wilaya d’Aïn Defla. Leurs superficies varient entre 4 000 et 34 000 mètres carrés, offrant ainsi des possibilités d’investissement adaptées aussi bien aux petites qu’aux grandes unités industrielles.

Ce pôle est conçu pour abriter un écosystème industriel spécialisé dans les industries de transformation alimentaire, incluant l’ensemble des activités connexes telles que la conserve, la transformation, l’emballage, le conditionnement, le stockage, la conservation et le froid industriel.

Un projet coordonné avec les acteurs du secteur agricole

La mise en place de ce pôle a été réalisée en coordination avec le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, ainsi qu’avec les autorités locales de la wilaya d’Aïn Defla. Cette approche vise à garantir la cohérence du projet avec les plans de développement nationaux et les spécificités économiques et agricoles locales.

L’objectif de cette approach est de renforcer la chaîne de valeur agricole, réduire les pertes post-récolte, améliorer la transformation locale des produits agricoles et créer de nouvelles opportunités d’emploi dans la région.

Vers la généralisation des pôles agroalimentaires

L’Agence algérienne de promotion de l’investissement a également indiqué que des pôles similaires sont en cours de préparation dans d’autres wilayas du pays, dans le cadre de la politique de l’État visant à soutenir les investisseurs et à encourager l’investissement productif, notamment dans les secteurs de l’agriculture et des industries agroalimentaires.

Dans ce contexte, l’AAPI invite les investisseurs intéressés par ce nouveau pôle industriel à consulter l’offre foncière disponible via la plateforme numérique dédiée aux investisseurs. Les informations détaillées ainsi que le dépôt des demandes se font exclusivement en ligne, à l’adresse suivante :

👉 https://invest.gov.dz/land_offer/land_consult

