Agriculture: quand des opérateurs américains s’intéressent à l’Algérie

Il est communément connu que l’Algérie recèle un potentiel agricole très important qui pourrait hisser l’économie algérienne vers le haut. Cette force économique, tenue toujours en piètre estime, mérite amplement d’être valorisée à sa juste mesure.

Conscients cette réalité que nul ne pourra contester, une délégation d’investisseurs américains dans le domaine de l’agriculture entame une tournée à travers plusieurs wilayas du pays qui durera une semaine.

L’objectif de cette visite organisée par le Conseil d’affaires algéro-américain (USABC) en collaboration avec l’ambassade d’Algérie à Washington, est de dénicher des opportunités de partenariat dans le pays.

Quand des Américains jettent leur dévolu sur l’Algérie

en effet, ils sont 14 cadres américains représentant sept entreprises activant dans différentes filières agricoles à s’être lancés dans cette aventure.

Cette initiative baptisée « US agriculture road show to Algeria 2022 », pourra permettre à ces opérateurs de visiter de visiter des sites et de rencontrer des agriculteurs algériens dans 9 wilayas, à savoir, Oran, Mostaganem, Mascara, Annaba, Souk-Ahras, Guelma, Khenchela, El-Oued et Hassi Messaoud. Cette visite a pour objectif principal de discuter d’opportunités d’affaires dans ces régions.

Des présentations dans plusieurs domaines de l’agriculture seront également effectuées tels que l’irrigation, l’alimentation du bétail, la conception du modèle américain des fermes laitières, les nouvelles technologies dans la conception, la construction et l’exploitation de la ferme laitière ou comment gérer l’agriculture à grande échelle en utilisant le matériel adéquat, indique l’agence officielle.

Par ailleurs, Les membres de la délégation américaine pourront, pareillement, présenter leurs entreprises devant le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, ainsi qu’aux membres de la Chambre nationale d’agriculture et des agriculteurs de la région d’Alger, à l’occasion de la tenue de la Conférence américaine sur l’agriculture en Algérie, le 22 janvier, conclut l’agence officielle.