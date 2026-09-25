Un million d’euros pour l’agriculture bio en Algérie: l’Italie aux commandes d’un projet inédit avec l’UE

Une salle pleine à la Chambre nationale de l’agriculture, des ambassadeurs venus de trois pays, des producteurs venus montrer leurs récoltes. C’est dans cette ambiance qu’a démarré, mercredi, un projet européen doté d’un million d’euros. Avec l’objectif de bâtir un vrai cadre pour l’agriculture biologique en Algérie et à mieux valoriser ses produits de qualité. Le pilotage revient à l’Italie, pour deux ans de travail en commun avec des experts algériens.

Le ministère italien de l’Agriculture (MASAF) dirige le projet. Le ministère français de l’Agriculture y participe comme partenaire. Uttalia s’occupe de la gestion administrative. Côté algérien, c’est le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche qui reçoit l’appui, à travers un jumelage institutionnel, un échange direct entre administrations publiques.

Normes bio et label de qualité : l’Italie pilote un projet européen sur 24 mois autour de l’a griculture en Algérie

Le premier axe cible le système national de l’agriculture biologique. Les experts vont accompagner les autorités algériennes dans l’élaboration des normes et des textes réglementaires, la répartition des responsabilités entre les différents organismes, ainsi que dans la mise en place des procédures de contrôle et de certification. Des formations sont également prévues pour les agents chargés de faire fonctionner ce système au quotidien.

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Le second axe porte sur le Label agricole de qualité (LAQ). Cinq filières pilotes serviront de test. Avec les producteurs, le projet va définir les caractéristiques et exigences de chaque produit. Puis les intégrer dans cinq cahiers des charges, avant leur transmission à la commission nationale de labellisation. Producteurs, transformateurs, chambres d’agriculture et organismes techniques seront associés à ce travail.

Un nouveau cadre réglementaire et un portail national prévus : lancement sous le regard de l’UE et des ambassadeurs

Mohamed Yazid Hambli, président de la Chambre nationale de l’agriculture, a ouvert la rencontre. Hanane Lebiod, cheffe du projet, a présenté ses objectifs au nom du ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, pour une durée de deux ans. Elle a rappelé que le projet vise à renforcer le système de labellisation et à préparer un cadre réglementaire aligné sur les normes européennes.

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Le programme prévoit aussi des actions de sensibilisation, un logo officiel pour le label bio, et du contenu pour un portail national dédié.

Étaient présents un représentant du ministère des Affaires étrangères, les ambassadeurs de l’UE, d’Italie et de France. Ainsi que des agriculteurs, coopératives et représentants d’organisations nationales et internationales. Une exposition en marge de la rencontre a permis de découvrir des produits biologiques de plusieurs régions du pays.

Sur deux ans, le jumelage doit renforcer le cadre réglementaire de l’agriculture biologique en Algérie, améliorer les contrôles et les certifications, et faciliter la reconnaissance des produits de qualité. Avec l’ambition de mieux positionner les produits algériens à valeur ajoutée.

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