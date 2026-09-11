Agriculture : 15 entreprises italiennes attendues à Alger fin septembre pour moderniser le secteur

Dans le cadre du renforcement des partenariats économiques entre l’Algérie et l’Italie, une délégation composée de 15 entreprises italiennes spécialisées dans le secteur agricole effectuera une mission d’affaires à Alger les 28 et 29 septembre.

L’objectif principal de ce déplacement est d’explorer les opportunités de coopération avec les opérateurs locaux et de présenter des technologies de pointe destinées à moderniser l’appareil de production agricole national, notamment dans les domaines de la mécanisation, de l’irrigation intelligente, de la digitalisation et du stockage.

Organisée par l’Agence italienne pour le commerce extérieur (ITA) en collaboration avec la Fédération italienne des constructeurs de machines agricoles (FederUnacoma), cette initiative vise à adapter l’offre technologique italienne aux besoins croissants du marché algérien en matière d’équipements et de solutions d’ingénierie moderne.

Cinq axes stratégiques de coopération

Les échanges s’articuleront autour de cinq domaines clés : le machinisme agricole et l’élevage, la digitalisation des activités agricoles, les systèmes d’irrigation intelligents, les pépinières maraîchères et arboricoles, ainsi que les infrastructures de stockage.

Les entreprises italiennes proposeront un éventail de solutions incluant des équipements de travail du sol, des outils de suivi de la santé des cultures, des dispositifs d’optimisation de la ressource en eau et des technologies de conservation post-récolte.

Ces propositions répondent à un impératif d’efficience hydrique et de rendement, particulièrement pour les filières stratégiques telles que les céréales, face aux défis posés par le changement climatique.

Rencontres B2B et immersion sur le terrain

Le programme de la première journée (28 septembre) s’ouvrira par un séminaire institutionnel, suivi de sessions de rencontres B2B entre décideurs italiens et acteurs économiques algériens.

Afin de faciliter les échanges techniques et commerciaux, les travaux du séminaire bénéficieront d’une traduction simultanée français-italien, tandis que des interprètes en langue anglaise épauleront les sessions d’affaires.

a journée du 29 septembre sera consacrée à des visites d’exploitation dans la région d’Alger. Ce parcours immersif permettra à la délégation italienne d’évaluer sur le terrain les conditions de production, d’identifier les contraintes opérationnelles des agriculteurs locaux et d’adapter l’implémentation de leurs technologies aux réalités du sol algérien.

Un marché en pleine mutation structurelle

Cette mission s’inscrit dans un contexte où le secteur agricole algérien représente environ 15 % du Produit Intérieur Brut (PIB), avec une surface agricole utile (SAU) dépassant les 8,6 millions d’hectares, selon les données de l’ITA.

Toutefois, l’agence estime que près de 70 % des exploitations fonctionnent encore selon des méthodes traditionnelles, révélant un gisement de croissance important pour la mécanisation et l’agriculture de précision.

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La modernisation de ces activités s’aligne directement sur les priorités stratégiques des autorités algériennes visant la souveraineté alimentaire, la réduction des importations et la gestion rationnelle des ressources hydriques.

Une dynamique bilatérale soutenue

Ce rendez-vous s’ajoute à une série d’initiatives renforçant la présence technologique transalpine en Algérie, à la suite du Forum d’affaires algéro-italien de juillet 2025 et de la forte participation italienne au salon SIPSA-FILAHA de mai 2026.

Il s’insère également dans la vision globale du « Plan Mattei » pour l’Afrique, dont l’Algérie est un partenaire clé pour les volets investissement, formation et transfert de technologie.

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Parmi les projets structurants issus de ce rapprochement figure le partenariat d’envergure de 420 millions de dollars signé en juillet 2024 entre le groupe italien BF et le Fonds National d’Investissement (FNI) à Timimoun.

Ce projet, étendu sur 36 000 hectares dans le Sud algérien, est dédié à la production de blé dur et de légumineuses, intégrant des rampes d’irrigation pivotales italiennes de dernière génération et une capacité de stockage globale de 62 000 tonnes.