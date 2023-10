Agression israélienne contre Gaza : le bilan grimpe à 576 morts et plus de 2900 blessés

PALESTINE, Bande de Gaza, le 10/09/2023 – Un communiqué de l’Agence de presse palestinienne (Wafa) a fait savoir que le bilan provisoire de l’agression israélienne contre la bande de Gaza et la Cisjordanie, en Palestine occupée, a grimpé aujourd’hui (lundi 9 octobre 2023) à 576 morts et plus de 2900 blessés.

Les hôpitaux de la bande de Gaza ont ainsi annoncé ce lundi après-midi que le nombre de victimes de l’agression israélienne en cours s’élevait, pour le troisième jour, à 560 morts et plus de 2900 blessés, à des degrés de gravité variables, indique notre source.

🔴 À LIRE AUSSI >> Situation dans la bande Gaza : Tebboune reçoit un appel de Mahmoud Abbas

En Cisjordanie, le nombre de victimes des attaques israéliennes a atteint 16 morts, après que le jeune Ahmed Khaled Ibrahim Abu Turki (28 ans) a succombé sous les balles de l’occupant, près de la ville d’Hébron.

Les avions de l’armée israélienne continuent de semer la mort et la destruction

En outre, l’armée israélienne a continué, pour la troisième journée consécutive, de mener des attaques aériennes contre les infrastructures et les habitations de la bande de Gaza.

Aujourd’hui, les avions de l’occupant ont bombardé l’hôpital international d’ophtalmologie de Tal al-Hawa ainsi que plusieurs maisons dans les villes de Beit Hanoun, Beit Lahia, Jabalia et la région d’Al-Faluja au nord de la bande.

Ces attaques ont fait des dizaines de morts et de blessés, en plus de réduire en ruine de nombreuses habitations de la population civile.

🔴 À LIRE AUSSI >> Ahmed Attaf : « L’Algérie réitère son soutien indéfectible à la Palestine »

Les avions israéliens ont également bombardé plusieurs appartements résidentiels à Burj Al-Andalus, au quartier Al-Nasr, ainsi que de nombreuses maisons à Al-Shuja’iya, Al-Tuffah, dans le camp d’Al-Shati et dans d’autres quartiers de la bande de Gaza.

La même source ajoute que des centaines d’obus et de missiles se sont abattus le long de la frontière orientale de la bande de Gaza, causant d’importants dégâts dans les zones ciblées. En outre, les navires de guerre israéliens ont ciblé la route Al-Rashid qui longe la côte ouest de Gaza.

Elle prive la population d’eau, d’électricité et de gaz, Israël impose un blocus total à la bande de Gaza

En plus des bombardements, l’armée israélienne a ordonné ce lundi 9 octobre un « siège complet » de la bande de Gaza. Malgré la détresse de la population, Israël a donc décidé de couper l’électricité, le gaz, l’eau, et d’empêcher l’approvisionnement en alimentation et en carburant de la bande de Gaza.

Ce blocus aggrave davantage la situation catastrophique des civils dans l’enclave palestinienne où les hôpitaux sont débordés et les morgues pleines.

Ashraf al-Qedrah, porte-parole du ministère de la Santé de Gaza, explique : « Tous les hôpitaux de la bande de Gaza sont surchargés en raison du grand nombre de victimes (…) ». « Les chambres froides des morgues sont aussi clairement surchargées », s’alarme-t-il.

🔴 À LIRE AUSSI >> L’Algérie exprime sa profonde inquiétude face à l’escalade dans la bande de Gaza

Devant cette situation catastrophique, l’ONG Médecins du monde appelle à la mise en place d’un corridor humanitaire dans la bande de Gaza. « Les États doivent demander à Israël de protéger les acteurs de santé à Gaza. Nous demandons à la communauté internationale de faire pression pour la mise en place d’un corridor humanitaire », peut-on lire dans le tweet de l’ONG.