Agression israélienne contre Doha : Alger dénonce et exprime sa solidarité avec le Qatar

L’Algérie a vivement condamné, ce mardi 9 septembre 2025, l’attaque israélienne qui a visé la capitale qatarie, Doha. Dans un communiqué officiel, le ministère des Affaires étrangères a dénoncé un acte « brutal » et « injustifié », exprimant la solidarité totale et inconditionnelle de l’Algérie avec l’État du Qatar en cette « situation exceptionnelle ».

L’Algérie condamne l’agression israélienne contre Doha et appelle à une action internationale

Cette agression, qui survient dans un contexte régional déjà marqué par une escalade de violence, a suscité l’indignation des autorités algériennes. « Ce qui s’est passé démontre une nouvelle fois que l’occupant israélien continue d’élargir le champ de ses attaques sur plusieurs fronts », souligne le texte. L’Algérie met en avant le caractère dangereux de cette évolution, rappelant que même les négociateurs chargés de discuter d’un cessez-le-feu pour Gaza ont été pris pour cible.

Pour Alger, ce comportement traduit clairement le refus de l’occupant israélien de s’engager dans un processus de paix. « Le monde entier constate que l’occupant ne cherche pas la paix, qu’il agit avec arrogance et qu’il ne respecte aucune valeur ni aucune règle internationale », insiste le ministère. Cette lecture rejoint les avertissements répétés de plusieurs pays et organisations internationales face au risque d’embrasement généralisé dans la région.

Face à l’escalade israélienne, l’Algérie prévient : « la région glisse vers l’instabilité »

L’Algérie estime que l’attaque contre Doha n’est pas un simple incident, mais une étape supplémentaire dans une stratégie de provocation et de déstabilisation. Le communiqué parle d’une escalade calculée qui vise à élargir le conflit et à imposer une logique de violence sans limites. « Cette situation ne peut qu’entraîner la région dans une spirale dangereuse, faite d’insécurité et d’instabilité », met en garde Alger.

Face à cette menace, les autorités algériennes appellent la communauté internationale à assumer pleinement ses responsabilités. « Il est urgent de mettre un terme aux crimes de l’occupant contre le peuple palestinien et de contenir son escalade », souligne le texte. L’Algérie rappelle que le droit des Palestiniens doit être respecté et que toute solution durable passe par la fin des agressions et l’instauration d’une justice équitable.

Ce communiqué s’inscrit dans la continuité de la position constante de l’Algérie sur la question palestinienne et sur la défense du droit des peuples à l’autodétermination. Alger réaffirme ainsi son rôle actif sur la scène diplomatique régionale et internationale, aux côtés des pays qui militent pour un règlement pacifique des conflits au Proche-Orient.

En condamnant fermement l’agression contre Doha, l’Algérie envoie un message clair : le silence de la communauté internationale ne peut que renforcer l’impunité de l’occupant et fragiliser davantage la sécurité mondiale.