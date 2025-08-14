Agression filmée à Tipaza : ils attaquent des vacanciers depuis un bateau, 3 suspects écroués

À Tipaza, une affaire d’agression en mer a suscité l’indignation et l’inquiétude des habitants et des estivants. Le juge d’instruction du tribunal de Tipaza a décidé, jeudi, de placer trois suspects en détention provisoire dans le cadre de l’enquête sur une attaque contre des vacanciers survenue à la plage de la résidence du quartier El Baladj.

Agression filmée à Tipaza : la gendarmerie arrête trois suspects

Les faits remontent à quelques jours, lorsqu’une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux a révélé des images choquantes : un groupe de personnes, à bord d’un bateau, s’approchant du rivage pour s’en prendre violemment à des familles venues profiter de la mer.

Selon le communiqué du Conseil judiciaire de Tipaza, ces individus, identifiés comme résidant dans le même quartier, auraient exercé des violences physiques sur plusieurs estivants, provoquant un climat de peur et de panique. Les victimes auraient vu leur sécurité menacée, leurs vacances brutalement perturbées.

Alertés par la diffusion de ces images, les éléments de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Tipaza ont rapidement lancé des investigations. Les recherches ont permis de mettre un nom sur les agresseurs présumés et de localiser une partie d’entre eux. Trois personnes ont ainsi été arrêtées, tandis que deux autres suspects restent activement recherchés et sont actuellement en fuite.

Violences sur une plage de Tipaza : la justice frappe fort

Présentés devant la justice, les mis en cause font l’objet de lourdes accusations. Selon le ministère public, ils sont poursuivis pour plusieurs délits graves :

Création d’une « bande de quartier » dans le but de semer l’insécurité dans un lieu public, par des agressions physiques et morales, mettant en danger la vie d’autrui.

Coups et blessures volontaires avec usage d’une arme.

Port d’armes de catégorie 6 sans autorisation légale.

Ces chefs d’accusation, particulièrement sévères, traduisent la volonté des autorités judiciaires de traiter l’affaire avec fermeté, afin de prévenir ce type de violences, surtout dans un contexte estival où les plages attirent un grand nombre de familles.

Après avoir été entendus par le juge d’instruction, les trois accusés arrêtés ont été placés sous mandat de dépôt dans l’attente de leur procès. Les deux autres suspects en fuite font l’objet d’avis de recherche et pourraient être poursuivis par contumace si leur arrestation tarde.

Cette affaire relance le débat sur la sécurité dans les zones balnéaires et sur la nécessité de renforcer la surveillance des plages, non seulement sur la terre ferme mais également en mer, pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent. Les autorités locales appellent par ailleurs les citoyens à signaler rapidement tout comportement dangereux afin de protéger l’intégrité et la tranquillité des estivants.

