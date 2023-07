Agression d’un magistrat par arme à feu dans son bureau à Mostaganem

Hier, le dimanche 30 juillet 2023, un juge d’instruction à la cour de Mostaganem a été pris pour cible par des tirs de balles de la part d’un des accusés. Cette attaque a suscité une vive réaction de la part du syndicat des magistrats qui a fermement condamné cet acte odieux et violent. Le juge d’instruction, M. S. Kh., a été visé dans son bureau alors qu’il était en plein exercice de ses fonctions.

Dans ce contexte, le syndicat a appelé les autorités compétentes à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des juges aussi bien au sein qu’à l’extérieur des enceintes judiciaires. Donc, cette question sera examinée et débattue lors de la réunion d’urgence du bureau exécutif de l’organisation, prévue demain, mardi 1er août 2023.

En outre, cet incident dramatique met en lumière les défis de sécurité auxquels sont confrontés les magistrats dans l’exercice de leurs fonctions. Malheureusement, ces dernières années, plusieurs incidents similaires ont été signalés, faisant craindre pour la sécurité des juges.

Nécessité de mettre en place des mesures de sécurité pour les magistrats

Suite à cet incident choquant, la communauté judiciaire tout entière a exprimé sa solidarité avec le juge blessé et sa famille. Cette attaque nous rappelle la nécessité de soutenir et de protéger nos magistrats qui œuvrent pour la justice et l’état de droit.

Les juges sont souvent confrontés à des situations dangereuses, des menaces et des pressions extérieures dans le cadre de leur travail. Le respect de leur indépendance et de leur sécurité est crucial pour garantir un système judiciaire équitable et transparent.

Le fait que cet acte odieux ait été commis au sein même d’une cour de justice est alarmant. Il est essentiel que les auteurs de cette attaque soient rapidement identifiés, arrêtés et traduits en justice.