Agression des journalistes algériens à la CAN 2022 : la FAF s’indigne

La compétition footballistique continentale tant attendue par le public sportif, a violemment commencé pour les Algériens où un incident alarmant a été enregistré lors du tout premier jour de ce tournoi.

Il s’agit, en effet, d’une affaire d’agression de 3 journalistes algériens qui sont venus pour assurer la couverture de la CAN, notamment les matchs des Verts, ont été victimes. Les faits se sont déroulés, la soirée de ce dimanche 9 janvier, à proximité de l’hôtel où séjournaient lesdits journalistes, à Douala au Cameroun.

Les trois représentants de la presse nationale ont été agressés à l’arme blanche par des individus toujours inconnus, avant de les délaisser de leur argent et leurs sacs à dos contenant leurs passeports.

À cet effet, la Fédération algérienne de football (FAF), condamne, via un communiqué publié ce lundi 10 janvier, ladite agression. » La Fédération Algérienne de Football, à travers la personne de son président Amara Charaf-Eddine, tient à condamner vigoureusement la lâche agression dont ont fait l’objet trois journalistes algériens à Douala, au Cameroun, » peut-on lire dans le communiqué en question.

En outre, la même source dévoile les noms desdits journalistes. Il s’agit de Smail Mohamed Amokrane du quotidien francophone Compétition, Mehdi Dahak du site sportif DZ Foot et Mohamed Aissani de l’APS.

La FAF dévoile une ouverture d’une enquête

» La FAF a pris attache avec le responsable de la sécurité affecté par les autorités camerounaises auprès de la sélection nationale, qui a saisi sa hiérarchie, d’où l’intervention des services de sécurité qui se sont déplacés au niveau d’hôtel pour s’enquérir de la situation de nos trois ressortissants « , souligne la même source.

Dans le même sillage, le communiqué de la FAF précise : » une enquête a été ouverte à cet effet, et l’un des trois journalistes légèrement blessé a été transféré à une structure de santé pour prise en charge « .

» La FAF s’indigne devant un tel incident, le jour de l’inauguration de cet événement continental, placé pourtant sous le sceau de la fraternité et du fair-play, sur et en dehors des stades « , signale la source, avant de conclure son communiqué, en souhaitant un prompt rétablissement au journaliste du quotidien Compétition, et exprimant sa solidarité à la corporation suite à cette regrettable agression.