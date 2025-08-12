Agression de Aïn Fakroun : le tribunal dévoile les derniers éléments de l’enquête

Le tribunal de Aïn Fakroun, dans la wilaya de Oum El Bouaghi, a rendu public, un communiqué sur les dernières évolutions de l’affaire d’agression suivie de vol dont a été victime Diafri Moussa, dit Ami Moussa, au centre-ville.

Selon le document, les services de la police judiciaire ont mené une enquête rapide qui a permis d’identifier et d’arrêter trois suspects : Ch.Kh (19 ans), S.A (18 ans) et Gh.A (17 ans), ce dernier étant mineur.

Présentés devant le procureur de la République, les accusés ont été inculpés de vol avec violence et en réunion conformément à l’article 353 du Code pénal.

Le tribunal correctionnel a ordonné le placement en détention provisoire des deux suspects majeurs, tandis que le mineur a été présenté devant le juge des mineurs qui a également décidé de son placement en détention. L’affaire a été ajournée à la séance du 14 août 2025.

Ce que prévoit l’article 353 du Code pénal

L’article 353 du Code pénal algérien punit de la réclusion à temps de dix (10) à vingt ans (20) toute personne coupable de vol commis avec au moins deux circonstances aggravantes, parmi lesquelles :

Violence ou menace de violence ;

Commission du vol la nuit ;

Vol commis en réunion par deux ou plusieurs personnes ;

Vol à l’aide d’escalade, d’effraction, d’ouverture souterraine, de fausses clés ou de bris de scellés dans un lieu habité ou ses dépendances ;

Utilisation d’un véhicule motorisé pour faciliter l’infraction ou la fuite ;

Vol commis par un domestique ou serviteur à gages dans certaines conditions ;

Vol commis par un ouvrier ou apprenti dans le lieu de son travail.

Dans cette affaire, les chefs d’inculpation retenus portent sur la violence et la commission en réunion, deux des circonstances aggravantes explicitement prévues par la loi.

Agression de Aïn Fakroun : Retour sur un fait divers qui a bouleversé l’opinion

Ce drame est survenu le 11 août 2025, en plein cœur de Aïn Fakroun. Une séquence filmée, largement relayée sur les réseaux sociaux, montrait un vieil homme pris à partie par de jeunes agresseurs. La victime, frêle et désarmée, a été frappée à coups répétés avant d’être délestée de ses affaires personnelles.

L’onde de choc a été immédiate : en quelques heures, la vidéo est devenue virale, suscitant colère, indignation et appels à la justice.

Les policiers ont alors agi avec rapidité, exploitant les images pour identifier les suspects. Leur interpellation a été saluée par de nombreux internautes, soulagés de voir la justice se mettre en mouvement.

Le récit éprouvant de Ami Moussa

Interviewé par Ennahar TV, Ami Moussa a livré un témoignage qui éclaire la brutalité de l’agression. Ce jour-là, il venait de retirer de l’argent à Algérie Poste et de mettre à jour sa carte Chifa. Alors qu’il quittait les lieux, il a été encerclé près d’un rond-point par trois individus armés de couteaux. Il soupçonne même qu’un quatrième complice ait surveillé la scène à distance.

Roué de coups au visage et à l’abdomen, il a dû subir une intervention chirurgicale. Ses blessures, visibles et douloureuses, rappellent la violence extrême de cette attaque.