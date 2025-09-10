Agressé et dépouillé en pleine ville : la vidéo qui a conduit à l’arrestation de 2 agresseurs à Oran

À Oran, une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrant l’agression sauvage d’un jeune homme de 22 ans a servi de pièce maîtresse à une enquête policière.

Les faits, d’une violence crue, ont provoqué une onde de choc sur la toile avant de déclencher l’intervention ciblée des forces de l’ordre.

Grâce à une exploitation rapide de cette preuve audiovisuelle, les éléments de la Sûreté urbaine 08, en coordination étroite avec leurs homologues de la Sûreté urbaine 17, sont parvenus à identifier et interpeller deux suspects en un temps record.

L’enquête a également permis la restitution intégrale des effets personnels dérobés à la victime lors de cette attaque.

Jeune homme de 22 ans agressé à Oran : le déroulement de l’enquête policière

L’affaire a débuté par la découverte d’une séquence vidéo devenue virale. Les images montraient deux individus en train de passer à tabac un jeune homme à l’aide d’armes blanches. Avant de le dépouiller de ses biens et de prendre la fuite. La brigade concernée a immédiatement saisi le dossier et lancé des investigations techniques et de terrain.

🟢 À LIRE AUSSI : Pour la 1ʳᵉ fois depuis 1966, l’Algérie réforme son Code de procédure pénale : ce qui change

Les détectives n’ont pas tardé à mettre un nom sur les visages des agresseurs. Leurs vérifications ont établi que les deux suspects, étaient déjà connus des services de police pour des antécédents judiciaires. Une planification méticuleuse a alors été mise sur pied, débouchant sur une opération d’interpellation menée avec une efficacité remarquable et sans accroc. Les éléments clés de l’enquête sont :

L’utilisation de la vidéo comme preuve principale pour identifier les suspects.

La coordination entre deux unités de police distinctes pour une action concertée.

L’arrestation des deux individus, tous deux connus pour des faits similaires par le passé.

La récupération de l’intégralité des objets volés lors de l’agression.

Agression à l’arme blanche : les résultats de l’interpellation et la suite judiciaire

Les fruits de l’enquête dépassent la simple interpellation. Les forces de l’ordre sont parvenues à mettre la main sur le butin intégral de l’agression. Les objets restitués comprennent une somme d’argent s’élevant à 80 000 dinars algériens et 90 euros. Ainsi que l’ensemble des documents personnels appartenant à la victime.

🟢 À LIRE AUSSI : Câbles d’internet sectionnés en mer Rouge : l’Algérie sera-t-elle impactée ?

Conformément à la procédure, les deux individus placés en garde à vue ont été présentés au parquet. Le procureur de la République près le tribunal d’Oran, après examen du dossier, a requis et obtenu leur placement en détention préventive. Ils devront désormais répondre de leurs actes devant la justice pour les chefs d’accusation de vol avec violence et menace d’arme blanche.