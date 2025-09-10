Agressé et dépouillé en pleine ville : la vidéo qui a conduit à l’arrestation de 2 agresseurs à Oran

À Oran, une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrant l’agression sauvage d’un jeune homme de 22 ans a servi de pièce maîtresse à une enquête policière.
Les faits, d’une violence crue, ont provoqué une onde de choc sur la toile avant de déclencher l’intervention ciblée des forces de l’ordre.
Grâce à une exploitation rapide de cette preuve audiovisuelle, les éléments de la Sûreté urbaine 08, en coordination étroite avec leurs homologues de la Sûreté urbaine 17, sont parvenus à identifier et interpeller deux suspects en un temps record.
L’enquête a également permis la restitution intégrale des effets personnels dérobés à la victime lors de cette attaque.
Jeune homme de 22 ans agressé à Oran : le déroulement de l’enquête policière
L’affaire a débuté par la découverte d’une séquence vidéo devenue virale. Les images montraient deux individus en train de passer à tabac un jeune homme à l’aide d’armes blanches. Avant de le dépouiller de ses biens et de prendre la fuite. La brigade concernée a immédiatement saisi le dossier et lancé des investigations techniques et de terrain.
Les détectives n’ont pas tardé à mettre un nom sur les visages des agresseurs. Leurs vérifications ont établi que les deux suspects, étaient déjà connus des services de police pour des antécédents judiciaires. Une planification méticuleuse a alors été mise sur pied, débouchant sur une opération d’interpellation menée avec une efficacité remarquable et sans accroc. Les éléments clés de l’enquête sont :
- L’utilisation de la vidéo comme preuve principale pour identifier les suspects.
- La coordination entre deux unités de police distinctes pour une action concertée.
- L’arrestation des deux individus, tous deux connus pour des faits similaires par le passé.
- La récupération de l’intégralité des objets volés lors de l’agression.
Agression à l’arme blanche : les résultats de l’interpellation et la suite judiciaire
Les fruits de l’enquête dépassent la simple interpellation. Les forces de l’ordre sont parvenues à mettre la main sur le butin intégral de l’agression. Les objets restitués comprennent une somme d’argent s’élevant à 80 000 dinars algériens et 90 euros. Ainsi que l’ensemble des documents personnels appartenant à la victime.
Conformément à la procédure, les deux individus placés en garde à vue ont été présentés au parquet. Le procureur de la République près le tribunal d’Oran, après examen du dossier, a requis et obtenu leur placement en détention préventive. Ils devront désormais répondre de leurs actes devant la justice pour les chefs d’accusation de vol avec violence et menace d’arme blanche.