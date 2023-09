Agréments accordés à OPEL et JAC pour fabriquer et importer des véhicules en Algérie (Aoun)

Aujourd’hui le jeudi 7 septembre 2023, le ministre de l’Industrie et de la production pharmaceutique, Ali Aoun, a révélé que des agréments ont été accordés à JAC et OPEL pour importer et fabriquer des voitures en Algérie.

En effet, le ministre a déclaré que les agréments ont été attribués aux marques OPEL et JAC, et ce lors d’une conférence de presse qu’il a tenue aujourd’hui, en marge d’une visite de travail et d’inspection de plusieurs projets d’investissement dans la wilaya d’Oran.

En réponse aux questions des journalistes, le ministre a souligné qu’aucun crédit ne sera accordé aux concessionnaires pour importer des voitures sans implanter des usines en Algérie pour les fabriquer localement.

Taux d’avancement de l’usine FIAT d’Oran et 1er véhicule qui en sortira

Lors de cette même visite, le ministre Aoun a procédé à la vérification de l’état d’avancement de l’usine Fiat, située dans la commune de Tafraoui. Les résultats sont prometteurs, avec un taux d’avancement des travaux atteignant 75%. Cette usine marque un tournant majeur dans l’industrie automobile algérienne, car elle produira la première voiture Fiat entièrement fabriquée localement, qui sera disponible dès décembre 2023, selon le ministre Aoun.

Il est à noter que le Ministre de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique, Ali Aoun lors de sa visite à la wilaya d’Oran en compagnie du Wali, Saïd Sayoud, a inspecté plusieurs unités industrielles, tant publiques que privées. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de développement du secteur industriel, visant à créer un environnement favorable à l’investissement local.

