Retraités algériens en France : qui profite de la hausse de 1,4 % de l’Agirc-Arrco ?

Les retraites complémentaires Agirc-Arrco augmentent de 1,4 % depuis le 1er novembre, après une année sans revalorisation. Les anciens salariés algériens du privé en France en profitent aussi, qu’ils vivent en France ou en Algérie. Qui est concerné, combien gagne-t-on et comment continuer à percevoir sa pension depuis l’Algérie : voici l’essentiel.

Agirc-Arrco : une hausse de 1,4 % des retraites complémentaires au 1er novembre

Le conseil d’administration de l’Agirc-Arrco a décidé, le 14 octobre, une revalorisation de 1,4 % des retraites complémentaires. Cette hausse s’applique depuis le 1er novembre 2026. Elle concerne environ 14 millions de retraités, anciens salariés du secteur privé en France.

Concrètement, la valeur du point Agirc-Arrco passe de 1,4386 € à 1,4587 €. Cette nouvelle valeur restera en vigueur jusqu’au 31 octobre 2027. La hausse s’applique automatiquement, sans aucune démarche, y compris aux pensions de réversion.

La retraite complémentaire se verse d’avance, le premier jour ouvré de chaque mois. La hausse apparaît donc sur le virement du lundi 2 novembre, qui correspond à la pension de novembre. Pour les retraités qui résident à l’étranger, les délais bancaires peuvent retarder de quelques jours son arrivée sur le compte.

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Retraite de base et retraite complémentaire : qui est concerné par la hausse ?

Un ancien salarié du privé en France perçoit en général deux pensions distinctes. La retraite de base vient de l’Assurance retraite, tandis que la retraite complémentaire vient de l’Agirc-Arrco. Seule cette seconde pension augmente de 1,4 % en novembre.

La retraite de base suit un autre calendrier, avec une revalorisation au 1er janvier. Son versement du 9 novembre ne change donc pas. La hausse de la pension totale dépend ainsi de la part que représente la complémentaire.

Pour en bénéficier, il faut avoir acquis des points Agirc-Arrco, c’est-à-dire avoir travaillé comme salarié du privé en France. La hausse s’applique à tous les retraités du régime, quelle que soit leur nationalité. Un retraité algérien en bénéficie donc exactement comme un retraité français.

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Combien gagne un retraité algérien avec la hausse de l’Agirc-Arrco ?

Prenons l’exemple d’un ancien ouvrier algérien, qui a travaillé une vingtaine d’années dans le bâtiment en France. Il perçoit 400 € brut par mois de retraite complémentaire Agirc-Arrco. D’après nos calculs, sa pension passe à 405,60 € brut par mois depuis novembre.

Sa complémentaire augmente ainsi de 5,60 € par mois, soit 67,20 € par an. Pour une pension complémentaire de 800 € brut, le gain atteint 11,20 € par mois. Il suffit de multiplier le montant actuel de sa pension par 1,014 pour connaître le nouveau montant brut.

Le calcul repose sur le nombre de points acquis pendant la carrière, multiplié par la valeur du point. Le relevé de points figure dans l’espace personnel du retraité sur le site de l’Agirc-Arrco. La fiche de service-public.gouv.fr détaille aussi cette revalorisation.

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Retraités résidant en Algérie : versement de la pension et certificat de vie

Un retraité qui vit en Algérie continue de percevoir sa retraite complémentaire Agirc-Arrco. La hausse de 1,4 % s’applique à sa pension comme à celle d’un retraité résidant en France. Le versement se fait sur le compte bancaire indiqué à la caisse de retraite.

Chaque année, les retraités qui vivent à l’étranger doivent toutefois prouver qu’ils sont toujours en vie. Sans ce certificat de vie, les caisses peuvent suspendre le paiement de la pension. Mieux vaut donc répondre rapidement à chaque demande.

Depuis 2024, cette démarche peut se faire sans déplacement, grâce à l’application « Mon certificat de vie » d’Info Retraite. Elle fonctionne avec un passeport algérien et la reconnaissance faciale du smartphone. L’envoi du certificat par courrier ou par Internet reste possible pour ceux qui préfèrent la procédure classique.

Pourquoi seulement 1,4 % ? Le gel de 2025 et l’accord des partenaires sociaux

Cette hausse intervient après une année blanche. En novembre 2025, les pensions Agirc-Arrco n’avaient pas été revalorisées, faute d’accord entre les syndicats et le patronat. La précédente hausse remontait à novembre 2024, avec 1,6 %.

L’accord qui encadre le régime autorisait cette année une hausse comprise entre 1,2 % et 1,9 %. Le conseil d’administration a retenu un taux situé dans le bas de cette fourchette. Le gel de 2025 n’est pas compensé, et aucun rappel n’est prévu.

Cet accord prend fin le 31 décembre 2026. Les partenaires sociaux devront donc négocier de nouvelles règles pour les années suivantes. La prochaine revalorisation dépendra de ces discussions.

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