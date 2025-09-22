Âgés de 19 à 60 ans… 7 narcotrafiquants arrêtés en flagrant délit, dévoilés par la Cour d’Alger

La Cour d’Alger a publié un communiqué de presse concernant une affaire impliquant un réseau criminel transnational organisé et la saisie d’une quantité considérable de cocaïne, estimée à 113,5 kg, ainsi que d’une quantité de substances psychotropes de type Prégabaline.

Selon le communiqué, « conformément aux dispositions de l’article 19 du code de procédure pénale et de l’article 34 bis 1 de la loi n° 25-03, modifiant et complétant la loi n° 04-18 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites de drogues et de substances psychotropes, le parquet près du pôle judiciaire spécialisé du tribunal de Sidi M’hamed informe l’opinion publique que, dans le cadre de la lutte contre les crimes liés aux drogues, aux substances psychotropes et à la criminalité organisée transnationale, cette même juridiction a traité une affaire concernant un réseau criminel transnational organisé composé de seize (16) personnes.

Sept (07) d’entre elles ont été appréhendées en flagrant délit, en possession d’une quantité considérable de cocaïne estimée à 113,5 kg, d’une quantité de substances psychotropes de type Prégabaline estimée à 220 000 comprimés, de cinq véhicules de tourisme et d’une somme d’argent de 12 212 500 dinars algériens. »

Démantèlement spectaculaire d’un réseau de trafic de drogue : 113 kg de cocaïne et 220 000 comprimés de prégabaline saisis

Les personnes arrêtées sont :

Guasmi Said (21 ans),

Salhi Houssem (28 ans),

Belaïbi Azzeddine (20 ans),

Benabdeslam Rachid (40 ans),

Neggaz Omar (36 ans),

Issadi Bachir (60 ans)

et Kamra El Sini (19 ans, de nationalité guinéenne).

Les photos des suspects ont été jointes au communiqué de presse.

À la suite de l’enquête préliminaire menée par la brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants de la sûreté de la wilaya de M’sila, neuf suspects ont été interpellés, tandis que dix-sept (17) autres personnes sont toujours en fuite.

🟢 À LIRE AUSSI : Reprise judiciaire en Algérie : plusieurs lourds dossiers de corruption à l’agenda

Dimanche 21 septembre 2025, après la présentation des suspects devant le parquet, ils ont été poursuivis par une instruction judiciaire pour crime d’importation, de transport, de chargement, de stockage et de possession illicites, à des fins de vente, de drogues synthétiques et de substances psychotropes, dans le cadre d’un réseau criminel transnational organisé visant à porter atteinte à la sécurité nationale et à troubler l’ordre et la sécurité publics, ainsi que pour crime de contrebande grave portant atteinte à la sécurité et à la santé publiques, et délit de blanchiment d’argent dans le cadre d’un réseau criminel.

🟢 À LIRE AUSSI : Douanes algériennes : quel est le bilan des saisies de drogues au 2ᵉ trimestre 2025 ?

Après leur interrogatoire par le juge d’instruction, celui-ci a émis des mandats de dépôt provisoire à leur encontre.