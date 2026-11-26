Cinq cent quatre-vingt-seize jours. C’est la durée de l’emprisonnement subi par Smaïl R., cet agent consulaire algérien détenu en France depuis son interpellation du 8 avril 2025. Dans un texte au ton particulièrement sévère, l’agence officielle APS revient sur ce dossier et accuse Paris de piétiner les textes qui encadrent la protection des représentants étrangers. La prolongation décidée le 25 mars dernier a achevé de convaincre Alger qu’il ne s’agit plus d’une simple affaire judiciaire.

Le fonctionnaire bénéficie pourtant d’une protection prévue par deux textes majeurs : la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et celle de 1963 relative aux relations consulaires. En sa qualité de représentant officiel de la République algérienne en poste sur le sol français, il ne pouvait, selon Alger, être traité comme un délinquant ordinaire.

La Convention de Vienne au cœur du bras de fer entre Alger et Paris

Pour l’agence de presse algérienne, la France s’éloigne des principes qu’elle revendique habituellement sur la scène internationale. Le pays qui se réclame de la Déclaration des droits de l’homme se retrouve, écrit-elle, pris en flagrant délit de mépris du droit international.

Les conditions de l’arrestation nourrissent aussi la colère algérienne. Le fonctionnaire a été appréhendé en pleine rue par des agents français, lors d’une opération que l’APS qualifie de mise en scène spectaculaire. Une méthode perçue à Alger comme une marque de dédain envers les usages diplomatiques les mieux établis.

Quant aux éléments ayant justifié l’interpellation, ils laissent l’agence officielle perplexe. Une « géolocalisation téléphonique jugée fantaisiste » constituerait l’un des piliers du dossier d’accusation. Peu de choses, estime-t-elle, pour priver de liberté le représentant d’un État souverain pendant près de vingt mois.

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L’agent consulaire algérien détenu en France dénonce des pressions en prison

Le récit de l’APS évoque des épisodes graves survenus derrière les murs. Dès la première audience, le magistrat instructeur aurait lancé au fonctionnaire une phrase glaçante, l’avertissant qu’il le « condamnerait, lui et son gouvernement ». Une sortie qui, pour Alger, trahit la nature politique de la procédure.

En détention, l’intéressé aurait été soumis à des humiliations et à de mauvais traitements. L’objectif visé : obtenir un témoignage contre les autorités de son pays. En échange, un droit d’asile en France lui aurait été fait miroiter, le transformant en opposant à son propre État. Alger y voit une tentative de recrutement déguisée en procédure pénale.

Sur le plan strictement judiciaire, le dossier a connu plusieurs rebondissements. Le parquet national antiterroriste avait réclamé en juin 2026 sa remise en liberté, avant que la cour d’appel de Paris n’opte pour le maintien en détention de l’agent consulaire algérien.

Un dossier judiciaire rattrapé par l’agenda électoral français

L’APS place cette affaire dans un contexte politique précis. La France traverse une crise aux multiples visages et, faute de réponses concrètes, une partie de la droite dure aurait trouvé dans l’hostilité envers l’Algérie un marchepied vers l’Élysée. L’échéance présidentielle d’avril 2027 pèserait lourdement sur le traitement du dossier.

Le nom de Bruno Retailleau revient avec insistance dans l’analyse. L’arrestation est intervenue alors qu’il dirigeait le ministère de l’Intérieur, période marquée par une escalade verbale continue contre Alger. L’ancien ministre avait d’ailleurs accusé l’Algérie d’utiliser le discours anti-France comme carburant politique, illustrant cette ligne de confrontation permanente.

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